संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के बाद अब शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे संसद के विशेष सत्र की पूरी कार्यवाही के दौरान अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहें. इसके लिए सांसदों को 29 नवंबर की रात तक नई दिल्ली पहुंचने को कहा गया है.

शिवसेना संसदीय दल की ओर से 27 नवंबर को जारी पत्र में यह निर्देश दिया गया है. पार्टी के मुख्य सचेतक श्रीरंग अप्पा बारणे की ओर से जारी इस पत्र में सांसदों को विशेष सत्र की गंभीरता समझने और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है.

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30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र

पत्र के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक लोकसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है. यह सत्र सोमवार से गुरुवार तक चलेगा. पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों से कहा है कि वे सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए 29 नवंबर की रात तक हर हाल में दिल्ली पहुंच जाएं.

शिवसेना ने अपने सांसदों को साफ निर्देश दिया है कि इस मामले को बेहद जरूरी समझें और किसी भी स्थिति में अपनी उपस्थिति को लेकर लापरवाही न बरतें.

सांसदों को सदन में मौजूद रहने की सख्त हिदायत

शिवसेना की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी सांसद विशेष सत्र की कार्यवाही में अनिवार्य रूप से भाग लें. पार्टी ने इसे अति आवश्यक बताते हुए सांसदों को अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा है. हालांकि, पत्र में विशेष सत्र के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा होगी या पार्टी किस विषय पर अपना रुख रखेगी, इसका जिक्र नहीं किया गया है.

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शरद पवार गुट ने भी जारी किया है व्हिप

गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SCP) ने भी अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था. पार्टी ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने और पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया है.

ऐसे में विशेष सत्र से पहले विपक्षी दलों और शिवसेना की ओर से सांसदों को जारी किए जा रहे व्हिप को संसद की आगामी कार्यवाही के लिहाज से अहम माना जा रहा है.