हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: महायुती में क्या चल रहा है? नाराजगी के बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना

महाराष्ट्र: महायुती में क्या चल रहा है? नाराजगी के बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना

Maharashtra Politics: महायुती में मतभेद खत्म होने की जगह और गहराते नजर आ रहे हैं. मुंबई में बुधवार (19 नवंबर) को पुलिस से संबंधित एक कार्यक्रम था, जिसमें भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 19 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में महायुती में नाराजगी खत्म होने की बातें की जा रही थीं, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है? उनके अचानक दिल्ली जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. मुंबई में बुधवार (19 नवंबर) को पुलिस से संबंधित एक कार्यक्रम था, जिसमें भी शिंदे मौजूद नहीं थे. शुरूआती जानकारी के अनुसार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे. 

ऐसी चर्चा है कि राज्य में बीजेपी की ओर से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा, इस शिकायत के साथ शिंदे गृहमंत्री शाह से मिलने जा रहे हैं. महायुती में 'गठबंधन धर्म' के मुद्दे पर शिंदे और शाह के बीच बातचीत होने की संभावना है.

18 नवंबर को आखिर हुआ क्या था?

महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव के कारण बीजेपी की ओर से अन्य दलों शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के कई स्थानीय नेता और पदाधिकारी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में दोनों पार्टियों के कुछ पूर्व नगरसेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं. बीजेपी की इस नीति पर शिंदे की शिवसेना ने कड़ा आपत्ति जताई. इसके चलते शिवसेना के सभी मंत्रियों ने 18 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक का बहिष्कार किया. 

शिंदे और उनके मंत्रियों ने CM फडणवीस से की थी मुलाकात

बाद में सभी मंत्री और एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की. जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''ऐसे प्रवेश की शुरुआत आपने ही की थी.'' बाद में यह तय हुआ कि महायुती के घटक दल एक-दूसरे के नेताओं को पार्टी में प्रवेश नहीं देंगे. यह जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने दी थी लेकिन अब शिंदे का अचानक दिल्ली जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि महायुती में विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसलिए आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
हेल्थ
UPF Health Risks: एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget