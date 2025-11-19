महाराष्ट्र: महायुती में क्या चल रहा है? नाराजगी के बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना

महाराष्ट्र में महायुती में नाराजगी खत्म होने की बातें की जा रही थीं, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है? उनके अचानक दिल्ली जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. मुंबई में बुधवार (19 नवंबर) को पुलिस से संबंधित एक कार्यक्रम था, जिसमें भी शिंदे मौजूद नहीं थे. शुरूआती जानकारी के अनुसार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे.

ऐसी चर्चा है कि राज्य में बीजेपी की ओर से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा, इस शिकायत के साथ शिंदे गृहमंत्री शाह से मिलने जा रहे हैं. महायुती में 'गठबंधन धर्म' के मुद्दे पर शिंदे और शाह के बीच बातचीत होने की संभावना है.

18 नवंबर को आखिर हुआ क्या था?

महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव के कारण बीजेपी की ओर से अन्य दलों शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के कई स्थानीय नेता और पदाधिकारी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में दोनों पार्टियों के कुछ पूर्व नगरसेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं. बीजेपी की इस नीति पर शिंदे की शिवसेना ने कड़ा आपत्ति जताई. इसके चलते शिवसेना के सभी मंत्रियों ने 18 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक का बहिष्कार किया.

शिंदे और उनके मंत्रियों ने CM फडणवीस से की थी मुलाकात

बाद में सभी मंत्री और एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की. जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''ऐसे प्रवेश की शुरुआत आपने ही की थी.'' बाद में यह तय हुआ कि महायुती के घटक दल एक-दूसरे के नेताओं को पार्टी में प्रवेश नहीं देंगे. यह जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने दी थी लेकिन अब शिंदे का अचानक दिल्ली जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि महायुती में विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसलिए आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.