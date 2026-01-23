राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद बताई वजह

राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ की तस्वीर, खुद बताई ये वजह
Eknath Shinde on Raj Thackeray: महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों के बाद मेयर चुनाव होने हैं. एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा. उन्होंने KDMC में MNS के साथ गठबंधन पर भी जवाब दिया.
महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव पूरे हो गए हैं और अब सभी 29 महानगरपालिकाओं में मेयर चुने जाने की बारी हैं. वहीं, कुछ दिन में महाराष्ट्र के जिला परिषद चुनाव भी होने हैं. इस बीच उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने महापौर को लेकर बड़ा बयान दिया है.
एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, "मुंबई का मेयर महायुति का होगा. हम उनकी तरह नहीं हैं कि एक दूसरे को खड्डे में डालें. हम सत्ता और कुर्सी के लिए साथ नहीं हैं."
KDMC में राज ठाकरे के साथ क्यों आए एकनाथ शिंदे
वहीं, कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे के साथ गठबंधन के मुद्दे पर भी एकनाथ शिंदे ने बात की. उन्होंने कहा कि KDMC में महायुति का गठबंधन है. मनसे हमारे साथ विकास के मुद्दे पर आई है. हमने भी मनसे को विकास के मुद्दे पर साथ लिया है.
बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी पर एकनाथ शिंदे
शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उन्हें याद करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, "गर्व से कहो हम हिंदू हैं. यह कहने का साहस हिन्दू हृदय बालासाहेब ठाकरे ने किया था. आज उनकी जन्म शताब्दी पर हम उनको याद करते हैं. इस दिन और आगे कई काम किए जाएंगे. मेरे जैसा एक साधारण सा शाखा प्रमुख इस राज्य का मुख्यमंत्री बना सिर्फ बालासाहेब ठाकरे की वजह से." इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी पर कई तरह की परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है.
संजय राउत को सपने में भी मैं ही दिखता हूं- एकनाथ शिंदे
इसके अलावा, संजय राउत पर तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, "संजय राउत का बहुत प्रेम है मुझ पर. उठते, जागते, सोते, सपने में भी उन्हें मैं ही दिखता हूं. साल 2022 में जो हमने किया, बालासाहेब की इच्छा का ही काम किया क्योंकि बहुमत बीजेपी और शिवसेना की ही आई थी. वो इच्छा हमने पूरी की." शिवसेना प्रमुख ने कहा कि उनका और बीजेपी का साथ आज का नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है.
ठाकरे गुट की वजह से ही मराठी मानुष बाहर गया- एकनाथ शिंदे
राज और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी मानुष आपकी वजह से बाहर गया था. उसको हम लेकर आएंगे.
