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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रडिप्टी CM शिंदे बोले- 'मुंबई में यात्रा का समय 59 मिनट...'

डिप्टी CM शिंदे बोले- 'मुंबई में यात्रा का समय 59 मिनट...'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र और मुंबई के विकास को लेकर सरकार का विजन सामने रखा. उन्होंने मुंबई में यात्रा का समय 59 मिनट तक सीमित करने का दावा किया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 30 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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महारष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में विकास के दावों को दोहराते हुए कहा केवल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना ही विकास नहीं है, बल्कि आम नागरिकों का जीवन अधिक सुखद और सुविधाजनक बनाना ही वास्तविक विकास है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने राज्य के विकास का खाका खींचा. उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुंबई महानगर के विकास का संपूर्ण ब्लूप्रिंट पेश किया. उन्होंने कहा कि ‘मुंबई राइजिंग’ केवल मुंबई की नहीं, बल्कि ‘महाराष्ट्र राइजिंग’ और उसके माध्यम से ‘इंडिया राइजिंग’ की कहानी है.

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यात्रा का समय कम होना चाहिए

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विकास को केवल आर्थिक आंकड़ों के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इस विकास का लाभ आम मुंबईकर को किस तरह मिलता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है. यदि किसी व्यक्ति को महज कुछ किलोमीटर की यात्रा करने में डेढ़ घंटे लगते हैं, तो यह केवल यातायात की समस्या नहीं है. इसलिए ‘मुंबई इन मिनट्स’ की संकल्पना को केंद्र में रखते हुए मुंबई महानगर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में यथासंभव 59 मिनट से अधिक समय न लगे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ठाणे-बोरीवली दोहरी सुरंग का काम पूरा होने के बाद कारोबार और रोजगार के अवसरों को गति मिलेगी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो का नेटवर्क मुंबई के भविष्य की रीढ़ बन रहा है. देश की सबसे लंबी भूमिगत मेट्रो के रूप में उल्लेखित मेट्रो-3 से लाखों यात्रियों को राहत मिली है.

तीसरी मुंबई का निर्माण

एकनाथ शिंदे ने कहा कि अटल सेतु, नवी मुंबई एयरपोर्ट, जेएनपीटी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और मुंबई महानगर क्षेत्र के नए विकास केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी तेज हो रही है. अटल सेतु के आसपास ‘तीसरी मुंबई’ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है.

भविष्य में मुंबई का विकास केवल दक्षिण मुंबई, पश्चिम मुंबई या पूर्वी मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा. सड़कों, मेट्रो, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, माल परिवहन व्यवस्था, आवास, व्यावसायिक केंद्रों और रोजगार केंद्रों को अलग-अलग परियोजनाओं के रूप में देखने के बजाय एकीकृत विकास योजना के हिस्से के रूप में नियोजन करना आवश्यक है, उन्होंने स्पष्ट किया.

उपमुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है. इस निवेश का लाभ केवल मुंबई तक सीमित न रखते हुए पूरे महाराष्ट्र में उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है.

मुंबई को वित्तीय सेवाओं और सेवा क्षेत्र का वैश्विक केंद्र, पुणे को प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र का बड़ा केंद्र, नवी मुंबई को लॉजिस्टिक्स और विमानन का प्रमुख केंद्र तथा ठाणे और कल्याण-डोंबिवली को नए विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने की सरकार की दिशा है. विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण में भी नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा होना ही संतुलित विकास है.

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में दो बार दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में भाग लेते समय महाराष्ट्र के प्रति वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के विश्वास को हमने अनुभव किया. एफडीआई, जीडीपी और निर्यात के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में है. प्रतिभाशाली मानव संसाधन, तकनीक, बुनियादी ढांचा, वित्तीय सेवाएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट और मजबूत औद्योगिक नेटवर्क राज्य की ताकत हैं. 

मुंबई को वैश्विक फिनटेक राजधानी बनाने का लक्ष्य

एमएमआरडीए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच लगभग दो वर्ष पहले ‘वर्ल्ड इकोनॉमी हब’ के लिए समझौता ज्ञापन होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुंबई दुनिया के प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक यानी वैश्विक फिनटेक राजधानी बनेगी.

मुंबई में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, स्टार्टअप्स, मनोरंजन, विनिर्माण उद्योग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर हैं. अकेले मुंबई में एक हजार से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं. फिनटेक, ई-कॉमर्स, हेल्थटेक, एडटेक और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में भी नए उद्यम विकसित हो रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल इनोवेशन के क्षेत्र में मुंबई एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है. विदेशी मरीजों के लिए भी मुंबई को मेडिकल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. मुंबई को वैश्विक फिनटेक राजधानी और दुनिया के शीर्ष दस वैश्विक वित्तीय केंद्रों में से एक बनाने का लक्ष्य है.

विकास और पर्यावरण

मैंग्रोव की भूमि पर अतिक्रमण रोकने और उनके संरक्षण के लिए ग्रीन टीडीआर देने पर विचार किया जा रहा है. इसी तरह महालक्ष्मी रेसकोर्स में विश्वस्तरीय सेंट्रल पार्क विकसित किया जा रहा है। ठाणे में सुंदर नमो सेंट्रल पार्क बनाया गया है.

मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम भी शुरू हो गया है, जिससे समुद्र के प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है. बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण के उपायों, हरित क्षेत्रों के संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार और प्रदूषण कम करने वाली परिवहन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. आज बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की योजना अगले 20 से 30 वर्षों में मुंबई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए. विकास केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होना चाहिए.

मुंबई में खुले स्थानों में वृद्धि

उन्होंने बताया कि वर्तमान में मुंबई में लगभग 453 हेक्टेयर खुले स्थान हैं. नए विकास आराखड़े के अनुसार इसमें और 479 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा जाएगा. इस तरह मुंबई में खुले स्थानों का क्षेत्रफल लगभग दोगुना करने का लक्ष्य है.

35 लाख घरों का निर्माण होगा

एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि विश्वस्तरीय शहर बनने की कोशिश में मुंबई की पहचान और आम आदमी के साथ उसके रिश्ते को नहीं भूलना चाहिए. टैक्सी चालक, बेस्ट बस कंडक्टर, डबेवाला, छोटा दुकानदार, नया व्यवसाय शुरू करने वाला युवा, कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, कार्यालय कर्मचारी और विद्यार्थी, इन सभी का जीवन अधिक आसान बनाना बुनियादी ढांचा नीति का प्रमुख उद्देश्य है.

उन्होंने कहा कि ‘माय होम-माय राइट’ की संकल्पना के तहत नई आवास नीति तैयार की गई है. मुंबई को झुग्गी-मुक्त बनाने की दिशा में ‘हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ चलाया जा रहा है. वर्ष 2030 तक निम्न आय वर्ग और जरूरतमंद नागरिकों के लिए 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने इससे पहले की महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में मुंबई के विकास की गति धीमी होने की आलोचना की. उन्होंने कहा कि हमारा पैर ब्रेक पर नहीं, बल्कि एक्सिलेटर पर है, यह आज की मुंबई के विकास को देखकर आपके ध्यान में आ ही गया होगा.

विकसित भारत में मुंबई की भूमिका

उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘विकसित भारत 2047’ की संकल्पना को साकार करने में मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी. विकसित महाराष्ट्र के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. इसलिए विकास की गति बढ़ाना, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना, यही महायुति सरकार की स्पष्ट भूमिका है.

आखिर में उन्होंने कहा कि मुंबई हमेशा से सपनों का शहर रही है. आधुनिक बुनियादी ढांचे, मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतर जीवन स्तर के आधार पर इस शहर के नागरिकों के सपनों को साकार करने का प्रयास जारी है. हम केवल परियोजनाओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की नई मुंबई का निर्माण कर रहे हैं.

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वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 30 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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