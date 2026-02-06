अजित पवार के निधन के चलते डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने लिया ऐसा फैसला, समर्थकों को दिया बड़ा संदेश
Eknath Shinde News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार के असामयिक निधन के दुख से महाराष्ट्र अभी तक उबर नहीं पाया है. दुखद परिस्थिति में जन्मदिन मनाना सही नहीं लगता है.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस साल 9 फरवरी को अपना जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे फूलों के गुलदस्ते या उपहार न लाएं, शुभेच्छा देने वाले होर्डिंग्स न लगाएं और जन्मदिन के अवसर पर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या समारोह आयोजित न करें.
व्यक्तिगत रूप से मैंने अपना एक सहयोगी खो दिया- शिंदे
एकनाथ शिंदे ने कहा, “अजित पवार के असामयिक निधन के दुख से महाराष्ट्र अभी तक उबर नहीं पाया है. व्यक्तिगत रूप से मैंने अपना एक सहयोगी और मित्र खो दिया है. उनके निधन से हुई अपूरणीय क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती. इस दुख की घड़ी में हम पवार परिवार के साथ खड़े हैं.”
दुखद परिस्थिति में जन्मदिन मनाना सही नहीं लगता- शिंदे
उन्होंने आगे कहा कि ऐसी दुखद परिस्थिति में जन्मदिन मनाना या किसी प्रकार का उत्सव आयोजित करना उन्हें उचित नहीं लगता. इसलिए सभी से आग्रह है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संयम बरतें. उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा, ''मेरे जन्मदिन के अवसर पर कोई भी गुलदस्ते न लाएं, होर्डिंग्स न लगाएं और न ही किसी प्रकार का कार्यक्रम या समारोह आयोजित करें.”
28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार का निधन
बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. अजित पवार 28 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार करने बारामती जा रहे थे, इसी दौरान लैंडिंग से कुछ वक्त पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया. इस हादसे के तीन दिन बाद 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL