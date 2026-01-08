नासिक में डिप्टी CM शिंदे का ऐलान, मुंबई और पुणे की तरह लागू होंगे समान नियम, क्या होगा फायदा?

महाराष्ट्र के नासिक शहर को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सौगात दी है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार (8 जनवरी) को आश्वासन दिया कि शहर की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को गति देने के लिए मुंबई, पुणे और ठाणे की तरह नासिक में भी समान नियम लागू किए जाएंगे. उद्योग मंत्री उदय सामंत की पहल पर, नासिक क्रेडाई के उपाध्यक्ष उदय घुगे से फोन पर बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इन बदलावों के प्रति सहमति जताई. नासिक महानगरपालिका चुनाव प्रचार के सिलसिले में गुरुवार (8 जनवरी) को उद्योग मंत्री उदय सामंत नासिक दौरे पर थे.

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने गणमान्य व्यक्तियों से किया संवाद

इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न उद्यमियों, संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों से संवाद किया. इसी समय, नासिक शहर की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडाई की ओर से यह मांग की गई कि मुंबई, पुणे और ठाणे की तरह नासिक में भी समान विकास नियम लागू किए जाएं.

इस पर उदय सामंत ने तुरंत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर संपर्क किया और क्रेडाई के उपाध्यक्ष उदय घुगे की उनसे बातचीत करवाई. नासिक के डेवलपर्स की समस्याओं को समझते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद नासिक में भी समान नियम लागू किए जाएंगे.

मुंबई, पुणे और ठाणे में नए विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार, 9 मीटर चौड़ी सड़क से सटी इमारतों को 1.8 से 2 एफएसआई तथा उस पर अतिरिक्त 0.5 इंसेंटिव एफएसआई मिलता है, जिससे कुल एफएसआई 2.5 तक हो जाती है. इसके कारण सड़क से सटी इमारतों का पुनर्विकास डेवलपर्स के लिए व्यावहारिक बनता है.

नासिक को मिलती है इतनी एफएसआई

नासिक में फिलहाल केवल 1.4 एफएसआई मिलती है और अतिरिक्त 0.3 प्रतिशत एफएसआई खरीदनी पड़ती है. इसी वजह से 9 मीटर सड़क से सटी इमारतों का पुनर्विकास अटका हुआ है, यह बात क्रेडाई के उपाध्यक्ष उदय घुगे ने उपमुख्यमंत्री शिंदे के ध्यान में लाई.

मुंबई, पुणे और ठाणे में इमारत की ऊंचाई की गणना करते समय पोडियम पार्किंग को शामिल नहीं किया जाता, जबकि नासिक में पोडियम पार्किंग सहित ऊंचाई मापी जाती है, जिससे डेवलपर्स को नुकसान होता है. यह मुद्दा भी क्रेडाई की ओर से उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया.

उपमुख्यमंत्री ने दिए नियम लागू करने के आदेश

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद मुंबई, पुणे और ठाणे की तरह नासिक शहर में भी समान नियम लागू किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में नगर विकास विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.

नासिक शहर में 9 मीटर चौड़ी सड़कों से सटी इमारतों की संख्या करीब 8 से 10 हजार के बीच है. यदि मुंबई, पुणे और ठाणे की तर्ज पर नासिक में भी समान नियम लागू होते हैं, तो इन इमारतों के पुनर्विकास को बड़ा लाभ मिलेगा.

अपनी बात उपमुख्यमंत्री शिंदे तक पहुंचाने और इस पर तुरंत ठोस कदम उठाने के लिए नासिक क्रेडाई के अध्यक्ष गौरव ठक्कर और उपाध्यक्ष उदय घुगे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया है.