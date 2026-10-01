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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में सूखे का संकट, एकनाथ शिंदे की अपील- 'सादगी से मनाएं त्योहार'

महाराष्ट्र में सूखे का संकट, एकनाथ शिंदे की अपील- 'सादगी से मनाएं त्योहार'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के लोगों से नवरात्रोत्सव सहित आगामी त्योहार सादगी से मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बची हुई राशि सूखाग्रस्त किसानों को दें.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 01 Oct 2026 08:47 PM (IST)
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में उत्पन्न गंभीर सूखे की स्थिति को देखते हुए अपने अन्नदाता किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए आगामी नवरात्रोत्सव और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहद सादगी से मनाने की अपील की है. उन्होंने शिवसेना पदाधिकारियों, सार्वजनिक मंडलों और नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि इन उत्सवों में होने वाली बचत की राशि सीधे सूखाग्रस्त किसानों की मदद के लिए दी जाए. 

इस साल विदर्भ, मराठवाड़ा और राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश कम होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में सूखे का संकट मंडरा रहा है. प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलें सूख जाने से हजारों किसान चिंतित और परेशान हैं.

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'राज्य की तिजोरी पर पहला हक हमारे बलिराजा का है'

इस विकट परिस्थिति पर बोलते हुए शिंदे ने कहा, “राज्य की तिजोरी पर पहला अधिकार हमारे बलिराजा का है.” उन्होंने इस भूमिका को दोहराते हुए कहा कि ऐसे संकट के समय महायुति सरकार और शिवसेना पूरी ताकत के साथ किसानों के पीछे मजबूती से खड़ी है. सरकार की ओर से हरसंभव सहायता और राहत के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन एक समाज के रूप में भी प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर इस संकट में अपना योगदान देना जरूरी है.

एकनाथ शिंदे का कहना है कि जब किसान संकट और चिंता में हैं, तब आगामी त्योहारों और उत्सवों को बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से मनाना उचित नहीं होगा. इसलिए सार्वजनिक मंडलों, शिवसेना के सभी पदाधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों से अपील है कि वे उत्सवों को बेहद सादगी से मनाएं. 

किसानों को पुनर्वास के लिए दी जाए मदद

उन्होंने कहा, "उत्सवों पर होने वाले अनावश्यक और अत्यधिक खर्च को कम कर बचाई गई राशि सूखाग्रस्त किसान भाइयों की प्रत्यक्ष मदद और पुनर्वास के लिए दी जाए. जब हमारा अन्नदाता संकट में है, तब हम सभी उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद के लिए आगे आएं, तो इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना संभव होगा."

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उत्सवों के खर्च में बचत करके हम कम से कम एक किसान की आंखों के आंसू पोंछ सकें और उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो यही आदिशक्ति जगदंबा की सच्ची सेवा होगी.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 08:47 PM (IST)
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