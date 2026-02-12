महाराष्ट्र: शरद पवार की NCP के नेता एकनाथ खडसे के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस से अभद्रता का लगा आरोप

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के खिलाफ सावदा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. यह मामला गौण खनिज चोरी के एक प्रकरण से जुड़ा बताया जा रहा है.

थाने में जवाब मांगने पहुंचे थे खडसे

मिली जानकारी के मुताबिक, खडसे गौण खनिज चोरी के एक मामले में पुलिस से जवाब लेने सावदा थाने पहुंचे थे. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अभद्र भाषा में बात की और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की. पुलिस का कहना है कि बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और थाने में हंगामा जैसी स्थिति बन गई.

शासकीय कार्य में बाधा का आरोप

पुलिस ने एकनाथ खडसे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के काम में दखल दिया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई. साथ ही उन पर पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है. इस मामले में सावदा पुलिस थाने में उनके खिलाफ धारा 296 के तहत केस दर्ज किया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है.

यह मामला अब राजनीतिक रंग भी ले सकता है. खडसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम हैं और पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं. ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज इस नए मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है. फिलहाल खडसे की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी. अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और खडसे अपनी सफाई में क्या कहते हैं.