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महाराष्ट्र के कई जिलों में भूकंप के झटके, बुलढाणा, जलगांव

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 14 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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जलगांव जिला में भी भूकंप के झटकों से हिला! मुक्ताईनगर, रावेर, सावदा और यावल इलाकों में झटके महसूस किए गए*
बुलढाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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