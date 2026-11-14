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महाराष्ट्र के कई जिलों में भूकंप के झटके, बुलढाणा, जलगांव
जलगांव जिला में भी भूकंप के झटकों से हिला! मुक्ताईनगर, रावेर, सावदा और यावल इलाकों में झटके महसूस किए गए*
बुलढाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके
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