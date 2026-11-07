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महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके, 2.8 रही तीव्रता
महारष्ट्र के पालघर में शनिवार शाम 6:35 मिनट पर भूकंप आया है. राष्ट्रीय भूंकप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूंकप की तीव्रता 2.8 है.
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