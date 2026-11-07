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महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके, 2.8 रही तीव्रता

महारष्ट्र के पालघर में शनिवार शाम 6:35 मिनट पर भूकंप आया है. राष्ट्रीय भूंकप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूंकप की तीव्रता 2.8 है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 07 Nov 2026 07:39 PM (IST)
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महारष्ट्र के पालघर में शनिवार शाम 6:35 मिनट पर भूकंप आया है. राष्ट्रीय भूंकप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूंकप की तीव्रता 2.8 है और जमीन के भीतर 5 किमी तक इसकी गहराई रही. अभी नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं है.

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 07 Nov 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS EARTHQUAKE
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