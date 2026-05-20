एक्सप्लोरर
मुंबई: तरबूज से मौत का मामला, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Mumbai News In Hindi: मुंबई के पायधुनी में डोकाडिया परिवार के चार सदस्यों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में तरबूज और शवों में जिंक फॉस्फाइड जहर के निशान मिले हैं.
मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सर जे.जे. अस्पताल की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि चारों की मौत ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड जहर से हुई. जांच में शवों के साथ-साथ घर में मिले तरबूज़ पर भी ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड के निशान पाए गए हैं.
पुलिस को शक है कि तरबूज पर जहर मिला नमक लगाया गया था. घर से जब्त नमक के सैंपल एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं. चूंकि घर में ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड के कोई अन्य निशान नहीं मिले, इसलिए पुलिस अब इस जहर के स्रोत की तलाश में जुटी है.
(खबर अपडेट की जा रही है)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
मुंबई: तरबूज से मौत का मामला, फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, इस वजह से गई थी परिवार की जान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जानलेवा हुई गर्मी! नागपुर में लू से एक दिन में 3 लोगों की मौत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भीषण लू, अमरावती सबसे गर्म शहर, कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट
महाराष्ट्र
नमाज पर CM योगी के बयान पर अबू आजमी बोले, 'जैसे दुनिया चलती है, वैसे ही हमारा देश भी चलेगा'
Advertisement
महाराष्ट्र
7 Photos
पीएम की अपील के बाद बदला अंदाज, बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, सामने आई ये खास तस्वीरें
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL