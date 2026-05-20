मुंबई: तरबूज से मौत का मामला, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सर जे.जे. अस्पताल की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि चारों की मौत ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड जहर से हुई. जांच में शवों के साथ-साथ घर में मिले तरबूज़ पर भी ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड के निशान पाए गए हैं.

पुलिस को शक है कि तरबूज पर जहर मिला नमक लगाया गया था. घर से जब्त नमक के सैंपल एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं. चूंकि घर में ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड के कोई अन्य निशान नहीं मिले, इसलिए पुलिस अब इस जहर के स्रोत की तलाश में जुटी है.

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