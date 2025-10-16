BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये

BMC Diwali Bonus News: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बोनस का ऐलान करते हुए अधिकारियों को तुरंत राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के तीन नगर निगमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबर आई है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिवाली बोनस की घोषणा की. मुंबई नगर निगम (BMC) और बेस्ट कर्मचारियों के लिए 31 हजार रुपये, ठाणे कर्मचारियों के लिए 24500 रुपये और नवी मुंबई कर्मचारियों के लिए 34500 रुपये बोनस का ऐलान किया. अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया कि तुरंत राशि का भुगतान किया जाए.

पिछले साल BMC में मिला था 28000 रुपये बोनस

पिछले साल सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने BMC के सभी कर्मचारियों के लिए  28000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया था. 2023 में 25000 रुपये बोनस दिए गए थे.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 16 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MUMBAI NEWS
