BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
BMC Diwali Bonus News: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बोनस का ऐलान करते हुए अधिकारियों को तुरंत राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए.
महाराष्ट्र के तीन नगर निगमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबर आई है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिवाली बोनस की घोषणा की. मुंबई नगर निगम (BMC) और बेस्ट कर्मचारियों के लिए 31 हजार रुपये, ठाणे कर्मचारियों के लिए 24500 रुपये और नवी मुंबई कर्मचारियों के लिए 34500 रुपये बोनस का ऐलान किया. अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया कि तुरंत राशि का भुगतान किया जाए.
पिछले साल BMC में मिला था 28000 रुपये बोनस
पिछले साल सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने BMC के सभी कर्मचारियों के लिए 28000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया था. 2023 में 25000 रुपये बोनस दिए गए थे.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
