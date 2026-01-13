महाराष्ट्र और गोवा में DRI की ताबड़तोड़ कार्रवाई, करोड़ों का गांजा और कोकीन जब्त, 10 अरेस्ट

महाराष्ट्र और गोवा में पिछले तीन दिनों के दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की मुंबई जोनल यूनिट ने ताबड़तोड़ कार्रवाई है. टीम द्वारा करोड़ों रुपए का गांजा समेत कई नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. टीम ने महाराष्ट्र और गोवा में कई हाई-इम्पैक्ट ऑपरेशन अंजाम दिए. इन कार्रवाइयों में 522.138 किलोग्राम गांजा, 1.12 किलोग्राम कोकीन, 3.15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड और 280 ग्राम एम्फेटामीन जब्त किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कुल कीमत 17.55 करोड़ रुपये आंकी गई है. अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

हाईवे पर बड़ी बरामदगी

विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर DRI अधिकारियों ने नागपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर भगिमहारी टोल प्लाजा के नजदीक एक ट्रक को रोका. जांच में कूलर, टेबल फैन और कंबलों के बीच छिपाकर रखे गए 17 कार्टन में 100 पैकेट गांजा (कुल 522.138 किलोग्राम) बरामद हुआ. गांजे की अनुमानित कीमत 2.6 करोड़ रुपये है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई NDPS एक्ट, 1985 के तहत की गई.

एयरपोर्ट नेटवर्क का भंडाफोड़

एक गोपनीय रात्रिकालीन ऑपरेशन में DRI ने एयरपोर्ट परिसर से बाहर जा रहे एक कैटरिंग कंपनी के फूड ट्रक को रोका. चालक की सीट के पीछे छिपाकर रखा गया 3.15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3.15 करोड़ रुपये है.

आगे की जांच में एयरक्राफ्ट क्लीनिंग स्टाफ, ड्यूटी मैनेजर और सिंडिकेट के मुख्य समन्वयक की भूमिका सामने आई. एयरपोर्ट इकोसिस्टम के भीतर सक्रिय सिंडिकेट के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और वाहन सहित माल जब्त किया गया.

विदेशी नागरिकों से कोकीन और एम्फेटामीन किया जब्त

एक अन्य कार्रवाई में युगांडा के एंटेब्बे से मुंबई पहुंची केन्याई महिला के पेट से 7 कैप्सूल में 446 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी कीमत 4.66 करोड़ रुपये है. इसी तरह दिल्ली से मुंबई आई नाइजीरियाई महिला के सामान से 673 ग्राम कोकीन (कीमत 6.73 करोड़ रुपये) बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया. दिल्ली से गोवा पहुंची नाइजीरियाई नागरिक से 280 ग्राम एम्फेटामीन (कीमत 22 लाख रुपये) जब्त की गई.