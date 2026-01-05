महाराष्ट्र के धुले शहर से एक बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है. यहां के ऐतिहासिक गुरुद्वारे की गद्दी और उसके कब्जे को लेकर दो गुटों में बीती रात हिंसक झड़प हो गई. इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि गुरुद्वारा परिसर में जमकर पथराव हुआ और लाठी-डंडों से हमला किया गया.

इस घटना की मुख्य वजह पूर्व प्रमुख बाबा धीरज सिंह खालसा की हत्या से जुड़ी बताई जा रही है. सिख समुदाय का आरोप है कि बाबा धीरज सिंह की हत्या के पीछे बाबा रणवीर सिंह का हाथ है, जिन्होंने पिछले दो दिनों से गुरुद्वारे पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. इसी तनाव के बीच कल रात गुस्साए लोग जब गुरुद्वारे पहुंचे, तो अंदर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पथराव शुरू हो गया.

देर रात हिरासत में लिए गए बाबा रणवीर सिंह

पुलिस के अनुसार, स्थिति को बिगड़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया. इस संघर्ष में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस ने संदीप मुख्य आरोपी बाबा रणवीर सिंह और उनके सात साथियों को देर रात हिरासत में ले लिया है.

धुले के अपर पुलिस अधीक्षक अजय देवरे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, गुरुद्वारा परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा है और मामले की गहन जांच जारी है.