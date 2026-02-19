महाराष्ट्र: धुले में जहरीला पदार्थ खाने से मां और 3 साल के बेटे की मौत, दूसरे बेटे का इलाज जारी

महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के अंबे गांव में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहरीली चीज खाने से 30 साल की महिला और उसके 3 साल के मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बड़ा बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और हर कोई स्तब्ध है.

तबीयत बिगड़ने पर ले जाया गया अस्पताल

मृतक महिला की पहचान भारती संजय पावरा के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक भारती अपने दो बच्चों – तीन साल के चिराग और पांच साल के रियांश – के साथ घर में थीं. इसी दौरान तीनों ने किसी जहरीली चीज का सेवन कर लिया. कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन घबराकर उन्हें तुरंत शिरपुर उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत तीनों की जांच की, लेकिन तब तक भारती पावरा और उनके 3 साल के बेटे चिराग की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. काफी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और दोनों को मृत घोषित कर दिया गया.

इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया. वहीं 5 साल का रियांश अभी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है. उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद धुले जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है और हर संभव इलाज किया जा रहा है.

संदिग्ध मामला, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी

घटना की खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. फिलहाल मामला संदिग्ध माना जा रहा है. यह आत्महत्या है या कोई और वजह, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.