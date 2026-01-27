धाराशिव: झंडा फहराने के बाद फोटो खिंचवा रहे थे आबकारी अधिकारी, अचानक गिर पड़े, मौके पर ही मौत

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अचानक एक आबकारी अधिकारी गिर पड़े. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई.

वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ओमेरगा तहसील के तलमोद सीमा चौकी पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था. कार्यक्रम के बाद 56 वर्षीय मोहन जाधव यहां कर्मचारियों के साथ ‘ग्रुप फोटो’ के लिए खड़े थे. तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वह गिर पड़े.

वीडियो में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहन जाधव को ओमेरगा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. वह सोलापुर के प्रताप नगर इलाके के निवासी थे.’’

यहां एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा मोबाइल फोन पर बनाए गए वीडियो में मोहन जाधव को संतुलन खोकर गिरते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में देखा गया कि मोहन जाधव के गिरते ही उनके सहकर्मी उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े. अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि बहुत देर हो चुकी है. डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मोहन जाधव के परिवार और दोस्तों में शोक की लहर

मोहन जाधव के निधन की सूचना उनके परिजनों को दी गई. परिवार वाले इस खबर से सन्न रह गए. उनका कहना है कि सुबह मोहन जाधव एकदम स्वस्थ थे और तैयार होकर कार्यक्रम के लिए निकले थे. अगर उन्हें कोई परेशानी थी भी तो उन्होंने किसी को बताया नहीं. वहीं, उनके सहकर्मियों ने उन्हें एक अनुशासित और मेहनती अधिकारी के रूप में याद किया. मोहन जाधव का अंतिम संस्कार सोलापुर में किया गया.

यह भी पढ़ें: भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण की निंदा पर विपक्ष को CM फडणवीस का जवाब, बोले- 'कुछ छोटे मन के लोग...'