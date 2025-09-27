हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: बाढ़ के बीच राज्य उत्सव में मंच पर नाचे धाराशिव कलेक्टर, विवाद के बाद माफी मांगी

Maharashtra: बाढ़ के बीच राज्य उत्सव में मंच पर नाचे धाराशिव कलेक्टर, विवाद के बाद माफी मांगी

Maharashtra News: धाराशिव कलेक्टर पुज्जर का भारी बारिश के बीच मंच पर नृत्य करने पर माफी मांगी है. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को ठेस लगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं.'

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 27 Sep 2025 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

भारी बारिश और बाढ़ के बीच धाराशिव कलेक्टर कीर्तिकुमार पुज्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. पुज्जर एक मंच पर नृत्य कर रहे थे. इस घटना को लेकर किसानों और आम जनता ने नाराजगी जताई.

कलेक्टर ने दी सफाई

कलेक्टर पुज्जर ने इस विवादित मामले में खुद बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि यह नृत्य उन्होंने तुलजापुर में चल रहे एक राज्य दर्जे के उत्सव के दौरान किया. पुज्जर इस उत्सव समिति और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें उत्सव में हिस्सा लेना जरूरी था और उन्होंने पूरी पारंपरिक और धार्मिक भावना के साथ मंच पर नृत्य किया.

उन्होंने यह भी बताया कि मंच पर नृत्य करने का अनुरोध कलाकारों ने उनके लिए एक धार्मिक गीत पर किया था. उन्होंने साफ कहा, "यदि मेरे इस कृत्य से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं."

प्रशासन की राहत कार्यों पर जोर

इस दौरान पुज्जर ने हाल की भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी मेहनत के साथ राहत कार्यों में जुटा हुआ है. उनके नेतृत्व में लगभग दो हजार कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं.

पुज्जर ने बताया कि राहत टीम मुआवजा वितरण कर रही है, नुकसान का सर्वेक्षण कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पुज्जर के नृत्य वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही. कुछ ने इसे उत्सव का हिस्सा बताते हुए ठीक माना, तो कई लोगों ने इसे असंवेदनशील और गलत समय पर किया गया कृत्य बताया.

कलेक्टर ने इस विवाद के बीच स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल उत्सव में हिस्सा लेना और स्थानीय परंपरा का सम्मान करना था.

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2025 08:25 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान वापस जाओ', बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ न्यूयॉर्क में घिरे मोहम्मद यूनुस; UN के बाहर प्रवासियों का प्रदर्शन
'पाकिस्तान वापस जाओ', बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ न्यूयॉर्क में घिरे मोहम्मद यूनुस; UN के बाहर प्रवासियों का प्रदर्शन
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
टेलीविजन
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं, उसके कपड़े अपने पास...'
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं...'
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान वापस जाओ', बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ न्यूयॉर्क में घिरे मोहम्मद यूनुस; UN के बाहर प्रवासियों का प्रदर्शन
'पाकिस्तान वापस जाओ', बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ न्यूयॉर्क में घिरे मोहम्मद यूनुस; UN के बाहर प्रवासियों का प्रदर्शन
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
टेलीविजन
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं, उसके कपड़े अपने पास...'
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं...'
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
जनरल नॉलेज
स्पेस में सबकुछ तो उड़ता रहता है तो खाने में नमक कैसे डालते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
स्पेस में सबकुछ तो उड़ता रहता है तो खाने में नमक कैसे डालते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
नौकरी
Bihar Jobs 2025: बिहार में निकली स्पोर्ट्स ट्रेनर की वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार में निकली स्पोर्ट्स ट्रेनर की वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget