भारी बारिश और बाढ़ के बीच धाराशिव कलेक्टर कीर्तिकुमार पुज्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. पुज्जर एक मंच पर नृत्य कर रहे थे. इस घटना को लेकर किसानों और आम जनता ने नाराजगी जताई.

कलेक्टर ने दी सफाई

कलेक्टर पुज्जर ने इस विवादित मामले में खुद बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि यह नृत्य उन्होंने तुलजापुर में चल रहे एक राज्य दर्जे के उत्सव के दौरान किया. पुज्जर इस उत्सव समिति और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें उत्सव में हिस्सा लेना जरूरी था और उन्होंने पूरी पारंपरिक और धार्मिक भावना के साथ मंच पर नृत्य किया.

उन्होंने यह भी बताया कि मंच पर नृत्य करने का अनुरोध कलाकारों ने उनके लिए एक धार्मिक गीत पर किया था. उन्होंने साफ कहा, "यदि मेरे इस कृत्य से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं."

प्रशासन की राहत कार्यों पर जोर

इस दौरान पुज्जर ने हाल की भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी मेहनत के साथ राहत कार्यों में जुटा हुआ है. उनके नेतृत्व में लगभग दो हजार कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं.

पुज्जर ने बताया कि राहत टीम मुआवजा वितरण कर रही है, नुकसान का सर्वेक्षण कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पुज्जर के नृत्य वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही. कुछ ने इसे उत्सव का हिस्सा बताते हुए ठीक माना, तो कई लोगों ने इसे असंवेदनशील और गलत समय पर किया गया कृत्य बताया.

कलेक्टर ने इस विवाद के बीच स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल उत्सव में हिस्सा लेना और स्थानीय परंपरा का सम्मान करना था.