CM फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना, 'देश और सेना का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया है. हरिद्वार में एक आध्यात्मिक प्रवास के दौरान फडणवीस ने राहुल गांधी की राजनीति को 'नकारात्मक' करार देते हुए उन पर सेना और राष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास देश के वास्तविक और गंभीर मुद्दों पर बोलने के लिए कोई ठोस योजना या विचार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर सेना और देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने वाले बयान देते हैं ताकि वे मीडिया की सुर्खियों में बने रहें. फडणवीस ने कहा, "ऐसी बयानबाजी राष्ट्रहित में नहीं है. देश को एक जिम्मेदार और सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति केवल विवादों तक सिमट कर रह गई है."

भारत माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

यह बयान तब आया जब फडणवीस हरिद्वार के सप्त सरोवर मार्ग स्थित प्रसिद्ध भारत माता मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय 'समाधि व मूर्ति स्थापना महोत्सव' में शामिल होने पहुँचे थे. ब्रह्मलीन पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ.

दिग्गजों की उपस्थिति और श्रद्धांजलि

आयोजन के पहले दिन धर्म और राजनीति के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वामी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए.

जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने स्वामी सत्यमित्रानंद जी को 'राष्ट्रवाद का जीवंत स्तंभ' बताते हुए कहा कि भारत माता मंदिर के माध्यम से उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, वह युगों तक याद रखा जाएगा.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में संत समागम, भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की है. आगामी दिनों में कई और वीवीआईपी हस्तियों के यहाँ पहुँचने की संभावना है.