महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जो पार्षद ‘लाडकी बहिण’ योजना की लाभार्थी महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, उन्हें नासिक महानगरपालिका में अच्छे पद दिए जाएंगे.

यह बयान नासिक में आयोजित चुनावी रैली के दौरान दिया गया है. फडणवीस ने साफ कहा कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि महिलाओं की आय और जीवन स्तर में वास्तविक बदलाव दिखना चाहिए.

क्या है लाडकी बहिन और लखपति दीदी योजना का तालमेल?

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘लाडकी बहिन’ महाराष्ट्र सरकार की योजना है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं ‘लखपति दीदी’ केंद्र सरकार की पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, और इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये तक पहुंचाना है.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर पार्षद इन दोनों योजनाओं को जोड़कर जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण का व्यावहारिक मॉडल बताया.

चुनावी रैली में पार्षदों को सीधा संदेश

नासिक में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पार्षदों से कहा कि केवल योजनाओं का प्रचार करना काफी नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उनकी है.

पीटीआई के अनुसार, उन्होंने दोहराया कि जो पार्षद ‘लाडकी बहिण’ की लाभार्थियों को उद्यम, कौशल और आय के अवसर देकर ‘लखपति दीदी’ में बदलने का काम करेंगे, उन्हें एनएमसी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पद और सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो परिणाम दिखाएंगे.

नासिक के विकास का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने नासिक के लिए विकास योजनाओं का खाका भी पेश किया. उन्होंने कहा कि शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 4,000 एआई-संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. फडणवीस ने नासिक को स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने के लक्ष्य के तहत आईटी पार्क और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब स्थापित करने की घोषणा की.

उन्होंने जानकारी दी कि नासिक में कुल 27,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जबकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार को नासिक में विमानन से जुड़ा रक्षा गलियारा बनाने की सिफारिश भी की गई है.