हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुनेत्रा पवार को पद ग्रहण करने पर CM ने दी शुभकामनाएं, NCP के विलय पर कहा, 'BJP इस पर...'

सुनेत्रा पवार को पद ग्रहण करने पर CM ने दी शुभकामनाएं, NCP के विलय पर कहा, 'BJP इस पर...'

Devendra Fadnavis News: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने धैर्य से जिम्मेदारी स्वीकार की है. मुझे विश्वास है कि एनसीपी बड़ी सफलता हासिल करेगी.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 10 Feb 2026 05:20 PM (IST)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के गुटों के विलय की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मंगलवार (10 फरवरी) को कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के नेता विलय का मुद्दा खुद सुलझाएंगे और बीजेपी इस पर फैसला होने के बाद ही टिप्पणी करेगी. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. हमने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और सुनेत्रा पवार का स्वागत किया.

सीएम ने आगे कहा, ''अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने धैर्य से जिम्मेदारी स्वीकारी है. इसलिए आज हमने सिर्फ शब्द सुमनों के साथ उनका स्वागत किया. मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी और बड़ी सफलता हासिल करेगी. बाकी उनकी पार्टी के विलय के निर्णय प्रकिया पर बात करना उचित नहीं. वो खुद उसका निर्णय लेंगे. आज कैबिनेट में अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक प्रस्ताव पारित किया गया.''

शरद पवार गुट के नेताओं ने विलय को लेकर किया था दावा

अजित पवार के निधन के बाद, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के नेताओं ने दावा किया था कि दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत अंतिम दौर में थी और विलय के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली गई थी. बता दें कि डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी.

चंद्रपुर में ठाकरे सेना का BJP को समर्थन पर CM क्या बोले?

चंद्रपुर महानगरपालिका में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बीजेपी को समर्थन देने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''चंद्रपुर में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है. मेरी उनको शुभकामनाएं है. उन्होंने वहां स्थानीय स्तर पर किसके साथ गठबंधन किया है इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है. मैं जानकारी लेकर उसपर बात करूंगा.''

राज ठाकरे के RSS की आलोचना पर CM फडणवीस ने क्या कहा?

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ओर से RSS की आलोचना पर सीएम फडणवीस ने कहा, ''संघ के खिलाफ प्रचार करनेवाले सभी लोगों की दुकानें बंद होनेवाली है. जो मन में असूया लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि उन्हें उस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया.''

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 10 Feb 2026 05:15 PM (IST)
देवेंद्र फडणवीस Ajit Pawar Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
