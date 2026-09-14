गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजरांगे के प्रस्तावित प्रदर्शन पर CM फडणवीस बोले, 'फिर से करें विचार'

जरांगे के प्रस्तावित प्रदर्शन पर CM फडणवीस बोले, 'फिर से करें विचार'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे से कहा कि गणेश उत्सव के दौरान विरोध-प्रदर्शन करना सही नहीं है. इससे गणेश भक्तों को परेशानी हो सकती है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Sep 2026 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने गणेश उत्सव को देखते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से प्रस्तावित प्रदर्शन पर फिर से विचार करने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने सोमवार (14 सितंबर) को कहा कि उत्सव के दौरान प्रदर्शन करना सही नहीं है, ऐसे में वह इस हफ्ते के आखिर में मुंबई में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर फिर से विचार करें. मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने जरांगे के साथ बातचीत कभी बंद नहीं की. 

जरांगे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो सोमवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गई. उन्होंने कहा, “जरांगे द्वारा की गई लगभग सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं. कुछ मांगें अदालत में विचाराधीन हैं और अलग-अलग चरणों में हैं. लेकिन अदालत या अन्य संवैधानिक मंचों से संपर्क किए बिना मांगें पूरी नहीं हो सकतीं. हमने उन्हें इस बारे में सूचित कर दिया है.”

उत्सव में प्रदर्शन से गणेश भक्तों को हो सकती परेशानी- फडणवीस

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो मौजूदा कानूनों के मुताबिक न हो और वह संविधान का सख्ती से पालन करेगी. भाजपा नेता ने कहा, “ (सोमवार से शुरू हुए) गणेश उत्सव के दौरान विरोध-प्रदर्शन करना, जिससे गणेश भक्तों को परेशानी हो सकती है, सही नहीं है. इसलिए, इस पर (मुंबई में विरोध-प्रदर्शन पर) फिर से विचार किया जाना चाहिए.”

CM फडणवीस डर के कारण विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहते- जरांगे

मुंबई में भूख हड़ताल की इजाजत न मिलने पर, अपने रुख पर अड़े जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह 15 सितंबर को अकेले महाराष्ट्र की राजधानी जाएंगे और आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे. मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर अंतरवाली सराटी गांव में समर्थकों को संबोधित करते हुए, 44 वर्षीय कार्यकर्ता ने फडणवीस पर डर के कारण विरोध प्रदर्शन को रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस गणेश उत्सव के दौरान अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसके लिए मराठा समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा सके.

जरांगे को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं

पुलिस ने रविवार को जरांगे को 19 सितंबर से शहर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसके लिए चल रहे गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा संबंधी संभावित चिंताओं का हवाला दिया. जरांगे ने जोर देकर कहा कि वह अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे अपने संसाधन बचाकर रखें और अपने गांवों में शांति बनाए रखें, जबकि वह मुंबई में आंदोलन संभालेंगे.

जरांगे की क्या मांग?

जरांगे की मुख्य मांगों में से एक यह है कि सरकार एक आदेश (जीआर) जारी करे, जिससे मराठा समुदाय पुराने रिकॉर्ड और सरकारी गजट के दस्तावेजों के आधार पर ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ (ओबीसी) श्रेणी में ‘कुनबी’ समुदाय को मिलने वाले आरक्षण का दावा कर सके. ओबीसी समूहों ने इस मांग का विरोध किया है. 

उनका कहना था कि अगर मराठा समुदाय को ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जाता है, तो उन्हें मिलने वाले लाभ का हिस्सा कम हो जाएगा. कुनबी एक कृषि-आधारित समुदाय है, जिसे महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लाभ पाने के लिए आधिकारिक तौर पर ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त है.

दिशा सालियान केस: सुप्रिया सुले बोलीं, 'आश्चर्य होता है कि...'

Published at : 14 Sep 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange Patil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
एशिया कप ट्रॉफी विवाद: AIMIM नेता वारिस पठान की दो टूक, 'वो हाथ जो...'
एशिया कप ट्रॉफी विवाद: AIMIM नेता वारिस पठान की दो टूक, 'वो हाथ जो...'
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: सुप्रिया सुले बोलीं, 'आश्चर्य होता है कि...'
दिशा सालियान केस: सुप्रिया सुले बोलीं, 'आश्चर्य होता है कि...'
महाराष्ट्र
मुंबई: मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को पुलिस की No! फिर नहीं दी परमिशन
मुंबई: मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को पुलिस की No! फिर नहीं दी परमिशन
महाराष्ट्र
'यह करने के बाद भी PM नहीं बनेंगे अमित शाह', UCC पर बोले संजय राउत
'यह करने के बाद भी PM नहीं बनेंगे अमित शाह', UCC पर बोले संजय राउत
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश ने शिवपाल से वापस ली अहम जिम्मेदारी, BJP ने याद दिलाई 9 साल पुरानी बात
अखिलेश ने शिवपाल से वापस ली अहम जिम्मेदारी, BJP ने याद दिलाई 9 साल पुरानी बात
बॉलीवुड
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
विश्व
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget