महाराष्ट्र की राजनीति में देर रात हलचल देखने को मिली, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमने-सामने बैठकर महायुती गठबंधन में चल रहे मतभेदों पर खुलकर चर्चा करते नजर आए. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही थी.

रवींद्र चव्हाण की पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. माना जा रहा है कि शाह की सलाह के बाद भाजपा और शिंदे गुट ने तय किया कि अब तल्खियों को पीछे छोड़कर चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरना जरूरी है. चव्हाण और शिंदे की मुलाकात को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि आगामी नागरिक निकाय चुनावों में कोई गलत संदेश न जाए.

सीट बंटवारे पर मंथन

बैठक का सबसे अहम हिस्सा रहा मुंबई, ठाणे और राज्य के अन्य नगर निगमों में सीटों के बंटवारे का सवाल. नवी मुंबई नगरपालिका को लेकर दोनों दलों के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ा हुआ था. बैठक में इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई और एक साझा रास्ता निकालने की आवश्यकता पर सहमति बनी. डिप्टी सीएम शिंदे और चव्हाण दोनों ही इस बात पर राजी दिखे कि अगर महायुती को नगर निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो स्थानीय स्तर पर तालमेल मजबूत करना ही होगा.

स्थानीय पदाधिकारियों की बनेगी समिति बनेगी

इस बैठक का सबसे बड़ा और सकारात्मक नतीजा यह निकला कि दोनों दलों के स्थानीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी. यह समिति स्थानीय समीकरणों, जनाधार और पिछले चुनाव नतीजों को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करेगी. यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में सीटों को लेकर भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच कई जगहों पर खुला विवाद सामने आया था. नई समिति बनने से इन मतभेदों को काफी हद तक कम करने की उम्मीद जताई जा रही है.