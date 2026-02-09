महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के जन्मदिन 9 फरवरी के अवसर पर राज्यभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन शिवसेना की महिला इकाई की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 'लाडकी बहिन योजना' से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी. कार्यक्रम महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों और तीर्थ स्थलों पर एक साथ शाम के समय आयोजित होगा.

इन जगहों पर होगी महाआरती

इस महाआरती का उद्देश्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के कार्यों की निरंतरता के लिए सामूहिक प्रार्थना करना है. शिवसेना की उपनेता और प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने जानकारी दी कि यह महाआरती शाम 7 बजे पंढरपुर, देहू, आळंदी, तुलजापुर, कोल्हापुर, शिर्डी, अक्कलकोट, जेजुरी, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक के कालाराम मंदिर और शेगांव सहित कई प्रमुख मंदिरों में आयोजित की जाएगी. सभी स्थानों पर आयोजन एक समान समय पर होगा.

शीतल म्हात्रे ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाई जा रही लाडकी बहिन योजना से महाराष्ट्र की करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ मिला है. इसी वजह से शिवसेना की महिला कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को स्नेहपूर्वक राज्य की लाडकी बहिनों का भाई मानती हैं. महाआरती में स्थानीय पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता शामिल होकर प्रार्थना करेंगी और इसे पूरी तरह धार्मिक और संयमित स्वरूप में रखा जाएगा.

अजित पवार के निधन के कारण जन्मदिन न मनाने का फैसला

इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हालिया निधन के कारण राज्य में शोक का माहौल है. इसी को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे ने इस वर्ष अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है और किसी भी तरह के जश्न या सार्वजनिक कार्यक्रम न करने की अपील की है. वहीं शिवसेना महिला विंग ने भी किसी उत्सव से दूरी बनाते हुए केवल महाआरती और प्रार्थना का निर्णय लिया है, ताकि शोक की भावना के साथ संवेदनशीलता बनाए रखी जा सके.