एक्शन मोड में सुनेत्रा पवार! अस्पताल का किया सरप्राइज विजिट, लापरवाह कर्मचारियों को चेतावनी

बारामती में रविवार (7 जून ) को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शासकीय अस्पताल का अचानक दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया. उनके इस सरप्राइज विजिट से अस्पताल प्रशासन में हलचल मच गई. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया और वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं.

अस्पताल निरीक्षण के दौरान सुनेत्रा पवार ने स्वच्छता व्यवस्था, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, दवाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि मरीजों को समय पर इलाज और दवाएं मिल रही हैं या नहीं. साथ ही अस्पताल परिसर की साफ-सफाई को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

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लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी

निरीक्षण के दौरान जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं, वहीं कुछ मामलों में कमियां भी सामने आईं. इस पर सुनेत्रा पवार ने संबंधित कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मरीजों की सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कर्मचारियों को जिम्मेदारी और तत्परता के साथ काम करने के निर्देश दिए.

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी न रहे और आम नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा मिले. उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएं.

सुनेत्रा पवार के इस दौरे को केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं माना जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और लोगों की समस्याएं सुनीं, उससे उनकी सक्रिय कार्यशैली सामने आई है.

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कई लोगों को उनकी कार्यशैली में वरिष्ठ नेता अजित पवार की झलक दिखाई दी. जनता से सीधा संवाद, समस्याओं पर त्वरित संज्ञान और अधिकारियों को मौके पर निर्देश देने की उनकी शैली की लोगों ने सराहना की.