महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में INDIA गठबंधन के नेताओं ने नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के चीफ शरद पवार से मुलाकात कर परिसीमन विधेयक पर चर्चा की. इस बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बताया कि INDIA गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल शरद पवार से मिलने पहुंचा था. नेताओं ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि इस दौरान परिसीमन विधेयक पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

सपकाल ने कहाकि गठबंधन के नेताओं ने शरद पवार को बताया कि यह विधेयक देश के लिए नुकसानदायक है. शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर कुछ सवाल उठाए, जिन पर प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा हुई.

उधर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल पेश किए जाने वाले परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी फैसला लिया है. इस तरह का विधेयक लाने के लिए साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद हमारी प्यारी बहनों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा. इससे उन्हें न्याय मिलेगा और सदन में खुद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिलेगा.

आदित्य ठाकरे ने बोला तीखा हमला

वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं की मुलाकात के बाद शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने परिसीमन विधेयक को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन बीजेपी की देश में अपनी तानाशाही और तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था को जारी रखने की आखिरी कोशिश है.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ नागरिकों को भी इसका हर स्तर पर विरोध करना चाहिए. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन देश के हर नागरिक और हर आवाज की लड़ाई लड़ रहा है. आदित्य ठाकरे ने परिसीमन के संभावित प्रभाव को समझाने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच लोकसभा सीटों का अंतर मौजूदा 32 से बढ़कर 48 हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच यह अंतर 41 से बढ़कर 61 होने की आशंका है. उनके मुताबिक, भले ही सभी राज्यों की सीटों में आनुपातिक रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो, लेकिन वास्तविक संख्या में अंतर के कारण महाराष्ट्र और तमिलनाडु का संसद में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है.

उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी अपील की कि वे राज्य के सांसदों से परिसीमन विधेयक के पक्ष में मतदान नहीं करने को कहें. आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब मौजूदा 540 सांसदों को ही संसद में अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता, तो 850 सांसद होने पर क्या हर सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा? उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखाने में कोई देर नहीं होती और जो लोग देश के साथ हैं, वे परिसीमन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे.