हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ', दिल्ली धमाके पर बोलीं सांसद सुप्रिया सुले

'राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ', दिल्ली धमाके पर बोलीं सांसद सुप्रिया सुले

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की घटना को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि ये गंभीर विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं होते.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री बताएं कि क्या और कैसे हुआ है. जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ जाता है तब तक हमें इंतजार करना चाहिए. 

सुप्रिया सुले ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, हम हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं. हमारी अपेक्षा है कि इस देश के गृह मंत्री देश को बताएं कि वास्तव में क्या हुआ था."

 

'सदन में करेंगे विस्तृत चर्चा'

उन्होंने आगे कहा कि चूंकि संसद सत्र शुरू होगा, हम इस पर विस्तृत चर्चा की मांग करेंगे कि यह एक खुफिया विफलता थी या नहीं. जब तक गृह मंत्रालय पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देता, मेरा मानना ​​है कि हम सभी को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार क्या जवाब देती है. हम इसका इंतजार कर रहे हैं."

'पहलगाम हमले के समय भी थे सरकार के साथ'

उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में जब हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय शरद पवार ने पहला बयान ये दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं. जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तो हम कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं होते हैं.

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Maharashtra News Supriya Sule DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: abp News पर बड़ा खुलासा, डॉ उमर था धमाके का मास्टरमाइंड | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: Gujarat से कश्मीर तक अगर ये साजिश हो जाती कामयाब तो मंजर क्या होता ?
Delhi Red Fort Blast: जैश के 4 'आतंकी डॉक्टरों' ने मिलकर दिल्ली को दहला दिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: Amit Shah की अध्यक्षता में हुई हाइलेवल बैठक । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: 3 बजे अमित शाह की जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने Delhi Blast पर जताया दुख, जानें क्या कहा
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget