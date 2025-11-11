'राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ', दिल्ली धमाके पर बोलीं सांसद सुप्रिया सुले

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री बताएं कि क्या और कैसे हुआ है. जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ जाता है तब तक हमें इंतजार करना चाहिए.

सुप्रिया सुले ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, हम हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं. हमारी अपेक्षा है कि इस देश के गृह मंत्री देश को बताएं कि वास्तव में क्या हुआ था."

Mumbai, Maharashtra: On car blast near Delhi's Red Fort Metro Station, NCP (SP) MP Supriya Sule says, "...Whenever it’s a matter of national security, regardless of which government is in power, we always stand with the government. Our expectation is that the Home Minister of… pic.twitter.com/hmQXAtNtuZ — IANS (@ians_india) November 11, 2025

'सदन में करेंगे विस्तृत चर्चा'

उन्होंने आगे कहा कि चूंकि संसद सत्र शुरू होगा, हम इस पर विस्तृत चर्चा की मांग करेंगे कि यह एक खुफिया विफलता थी या नहीं. जब तक गृह मंत्रालय पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देता, मेरा मानना ​​है कि हम सभी को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार क्या जवाब देती है. हम इसका इंतजार कर रहे हैं."

'पहलगाम हमले के समय भी थे सरकार के साथ'

उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में जब हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय शरद पवार ने पहला बयान ये दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं. जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तो हम कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं होते हैं.