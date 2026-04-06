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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, ATS ने मुंबई से युवक पकड़ा, पिता का दावा- साजिश में फंसाया गया

दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, ATS ने मुंबई से युवक पकड़ा, पिता का दावा- साजिश में फंसाया गया

Delhi Blast Conspiracy News: दिल्ली में कथित बम धमाकों की साजिश के आरोप में मुंबई के कुर्ला से युवक की गिरफ्तारी हुई है. जांच एजेंसियां ऑनलाइन नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Apr 2026 09:19 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर एक बड़े संयुक्त ऑपरेशन में मुंबई के कुर्ला इलाके से 18 वर्षीय हमाज सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि हमाज दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने में शामिल था. इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई हैं और संभावित नेटवर्क को खंगाल रही हैं.

गिरफ्तारी के बाद हमाज के पिता जलालुद्दीन सिद्दीकी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया. उनका कहना है कि हमाज पिछले तीन साल से ऑनलाइन गेम PUBG का आदी था और इसी दौरान वह कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आया.

जलालुद्दीन के मुताबिक, उनका बेटा फोन पर घंटों बातचीत करता था, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है.

उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनका बेटा पढ़ाई में तेज है और इस साल 12वीं की परीक्षा देने वाला था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उन्होंने कर्ज लेकर बेटे की पढ़ाई कराई है.

जलालुद्दीन ने बताया कि उनका परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है. उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं और परिवार किराए के मकान में रहकर गुजारा कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास दिल्ली जाकर अपने बेटे से मिलने तक के पैसे नहीं हैं और अब वे किसी तरह पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई, वह अपने भांजे के अंतिम संस्कार में गए हुए थे. उनका दावा है कि घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली और केवल दो मोबाइल फोन जब्त किए गए.

पुलिस जांच और नेटवर्क की तलाश

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमाज से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किन लोगों के संपर्क में था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है. जांच एजेंसियां खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैसेंजर ग्रुप्स की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.

सूत्रों के मुताबिक, कुछ मैसेंजर ग्रुप्स में भारत में आतंकी हमले की योजना बनाने और उसकी तैयारी करने से जुड़े संदेश मिले थे, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया.

इस संयुक्त ऑपरेशन में कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से दो को गिरफ्तार किया गया जबकि दो को नोटिस देकर छोड़ दिया गया. ठाणे के खडावली इलाके से गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी के घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं.

जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हमले की तैयारी में किया जा रहा था. इसके अलावा, हमाज के घर और उसके फोन से भी कुछ आपत्तिजनक संदेश और दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है.

आतंकी संगठनों से कथित संपर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स के संपर्क में थे. सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू को गंभीरता से लेते हुए अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं.

सूत्रों के अनुसार, पहले जहां आतंकी संगठन युवाओं को विदेश जाकर संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे, वहीं अब रणनीति बदल गई है. अब युवाओं को भारत में ही रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथ

एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया है कि कई युवक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए ऐसे मॉड्यूल्स से जुड़ रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा है.

बाबरी मस्जिद, NRC और गजवा-ए-हिंद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही भारत में शरिया कानून लागू करने और संविधान के खिलाफ खिलाफत स्थापित करने जैसे विचार भी फैलाए जा रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता

इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. खासतौर पर युवाओं के ऑनलाइन कट्टरपंथ की ओर झुकाव और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 Apr 2026 09:19 PM (IST)
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