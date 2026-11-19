महाराष्ट्र के मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के भिंडी बाजार स्थित पुराने घर पर बीएमसी ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है. जर्जर और खतरनाक हो चुकी इमारत को गिराया जा रहा है. BMC ने स्पष्ट किया कि पूरी मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा.

पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित इमारत बेहद पुरानी और जर्जर हो चुकी है. स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए पूरे इलाए को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. BMC ने इसे C-1 श्रेणी में घोषित किया है.

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क्यों गिराई जा रही बिल्डिंग ?

जानकारी के मुताबिक, इमारत की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है. दीवारों और छत के गिरने का खतरा भी बन गया है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इसी कारण इसे सी-1 ग्रेड में डाला गया था. गुरूवार को जर्जर हिस्सा गिराया जाएगा. लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है. लोगों ने मस्जिद तोड़ने पर नाराजगी भी जताई है. इसके अलावा यह दाऊद इब्राहीम का पुराना घर भी है इसलिए इस पर सभी की नजरें गड़ गयीं हैं.

लंबे समय से चर्चा में है मामला

मुंबई की मुसाफिरखाना इमारत लंबे समय से चर्चा में रही है. एक तरफ इमारत की जर्जर हालत और गिरने का खतरा, दूसरी तरफ मस्जिद से जुड़ा होने की वजह से यह मामला बेहद संवेदनशील बन चुका था. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए BMC और पुलिस ने खासा इंतजाम किए हैं. प्रशासन ने लोगों को खतरे को लेकर आगाह किया था. अधिकारियों के मुताबिक आसपास के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है.

फिलहाल इस मामले में सभी की नजरें बनी हुई हैं. पुलिस और प्रशासन ने सुबह से कार्रवाई शुरू कर दी है. उधर दाऊद इब्राहीम का पुराना घर होने के चलते भी यह मामला काफी नाजुक है.

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