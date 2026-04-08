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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअशोक खरात केस में साइबर क्राइम टीम का बड़ा एक्शन, अपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर FIR दर्ज

अशोक खरात केस में साइबर क्राइम टीम का बड़ा एक्शन, अपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर FIR दर्ज

Ashok Kharat Case: आरोपी इन वीडियो को देखने के इच्छुक लोगों से प्रति वीडियो 20 से 50 रुपये तक वसूलता था. इन वीडियो के कारण कई पीड़िताओं की पहचान भी सार्वजनिक हो रही है.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Apr 2026 08:17 AM (IST)
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महाराष्ट्र साइबर क्राइम टीम ने अशोक खरात वायरल वीडियोज केस में बड़ा एक्शन ले लिया है. साइबर टीम ने अशोक खरात और पीड़िताओं से जुड़े अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में FIR दर्ज की है. साइबर टीम ने 4 अलग-अलग सोशल मीडिया लिंक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई IT एक्ट की धारा 67 के तहत की गई है. जांच में सामने आया है कि अशोक खरात से जुड़े 15 से 17 आपत्तिजनक वीडियो अपत्तिजनक साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वायरल हुए हैं.

20-25 रुपये में बेचे जाते थे वीडियो

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी इन वीडियो को देखने के इच्छुक लोगों से प्रति वीडियो 20 से 50 रुपये तक वसूलता था और भुगतान के बाद वीडियो भेजे जाते थे. पुलिस का कहना है कि इन वीडियो के कारण कई पीड़िताओं की पहचान भी सार्वजनिक हो रही है, जिससे उनकी निजता को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

महाराष्ट्र साइबर के प्रमुख यशस्वी यादव ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में करीब 58 वीडियो वायरल होने का दावा किया गया था. इन वीडियोज में ढोंगी बाबा अशोक खरात की काली कारतूत साफ नजर आई थीं.

अशोक खरात की भी बढ़ चुकी हैं मुश्किलें

कथित तौर पर लोगों को झांसे में लेकर ठगी और गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले नासिक के तथाकथित ‘गॉडमैन’ अशोक खरात की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खरात और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए ईसीआईआर फाइल की है. 

यह केस 4 अप्रैल को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में दर्ज किया गया.दरअसल, अशोक खरात के खिलाफ नासिक, शिर्डी, वावी और सरकारवाड़ा समेत कई पुलिस थानों में पहले से ही कई एफआईआर दर्ज हैं. इन मामलों में उस पर दुष्कर्म, धोखे से यौन संबंध बनाने और अंधविश्वास फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.

ये भी पढ़ें: बारामती उपचुनाव: कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार तो भड़के पार्थ पवार, अब सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 08 Apr 2026 08:17 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS Ashok Kharat
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