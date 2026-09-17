CSMIA को लेकर 2015 के पत्र से खुलासा, MIAL के कर्माचारियों ने किया धोखा?

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के टर्मिनल 2 (T2) के पास बनी मस्जिदनुमा इमारत को लेकर अब एक पत्र सामने आया है. ये पत्र 21 अगस्त, साल 2015 का बताया जा रहा है, जिसे GVK द्वारा मुस्लिम प्रेयर ग्रुप इंचार्ज मोहम्मद सरवर को लिखा गया था लेकिन अब सामने आया है कि ये पत्र खुद MIAL के कर्मचारियों एक दूसरे को लिखकर जमीन पर कब्जा किया था.

इसमें साफ लिखा है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) द्वारा मुस्लिम प्रेयर हॉल की चाबियां मुस्लिम प्रेयर ग्रुप को सौंपी गई थी. CSMIA) के टर्मिनल-2 (T2) के पास वीआईपी अराइवल और टैक्सी स्टैंड के इलाके में ये धार्मिक संरचना बनी हुई है.

मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी मस्जिद अवैध करार, हटाने के आदेश

किसने दिया कब्जा?

ये पत्र तब सामने आया है जब महाराष्ट्र रीजनल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने एयरपोर्ट के पास से अवैध ढांचों को हटाया जाये. हालांकि, एयरपोर्ट मैनेजमेंट देख रही कंपनी GVK ने 21 अगस्त 2015 को ये पत्र मुस्लिम प्रेयर ग्रुप के इंचार्ज मोहम्मद सरवर को लिखा था. इस पत्र के मुताबिक, GVK कंपनी ने ही इस प्रेयर रूम को पूरी तरह बनाकर मुस्लिम ग्रुप को साल 2015 में कब्जे के लिए दिया था. ये ग्रुप T2 पर काम करता है.

MIAL के कर्मचारियों ने किया धोखा?

अब ये सामने आया है कि MIAL के कर्मचारियों ने ही ये पत्र एक दूसरे को लिखकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर अवैध मस्जिद बना दी थी. ये पत्र MIAL के GM एनआर श्रीनिवासन (GM) ने MIAL कर्मचारी मोहम्मद सरवर को लिखा था. इस पत्र में MIAL से जुड़े अधिकारियों के साइन भी देखें जा सकते हैं.

हालांकि, इस पत्र से ये साबित हो जाता है कि MIAL की तरफ से एक प्रेयर हॉल मुस्लिम ग्रुप को प्रेयर के लिए दिया था, लेकिन इससे मुस्लिम ग्रुप का मालिकाना हक साबित नहीं होता है. हालांकि, ये सवाल जरूर उठते हैं कि क्या जिस हॉल को प्रेयर के लिए दिया गया था उसे ही मस्जिदनुमा इमारत बना दी गई है?

Land JIHAD at Shivneri Fort ( birth place of Chhatrapati Shivaji Maharaj)... Construction of ilegal DARGAH



शिवनेरी किल्ल्यावर (छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान) लँड जिहाद

बेकायदेशीर दर्ग्याचे बांधकाम pic.twitter.com/ezFlH2gyWT — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) September 7, 2026

किरीट सौमेया दर्ज कराएंगे FIR

किरीट सौमेया ने अब पत्र सामने आने के बाद मोहम्मद सरवर और श्रीनिवास द्वारा ज़मीन हड़पने और मस्जिद बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि वो अब FIR दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को खुद सहार पुलिस स्टेशन जायेंगे.

बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर CSMIA के पास सरकारी जमीन पर कथित तौर पर बिना मंजूरी के किए गए निर्माण को लेकर चिंता जताई थी. यही नहीं सोमैया ने 3 सितंबर को अधिकारियों के साथ उस जगह का दौरा भी किया था. इसके साथ ही MMRDA की ओर से MIAL को जारी किया गया पत्र शेयर करते हुए सोमैया ने बताया था कि अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि यह ढांचा अवैध है और एयरपोर्ट ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि वो तय प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे हटाएं.

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