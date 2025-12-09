Maharashtra Rape News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव के डोंगराले में 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की घटना से राज्य में आक्रोश फैल गया था. घटना के कुछ ही दिनों बाद नासिक जिले के सतना में 75 साल के व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है.

यह बात सामने आ रही है कि नासिक जिले के ग्रामीण इलाकों में छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं. सतना में 75 साल के व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद एक बार फिर आक्रोश की लहर फैल गई है. इस घटना से हड़कंप मच गया है.

बच्ची को पैसे, चॉकलेट का लालच दिया

इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, नासिक जिले के सतना में 75 साल संदिग्ध नामदेव गुंजाल के 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना के बाद तालुका में आक्रोश की लहर फैल गई है. घटना का पता चलते ही लोग सताना पुलिस स्टेशन पहुंच गए. नाबालिग लड़की पिछले छह महीने से टॉर्चर झेल रही थी.

पुलिस घटना की जांच में जुटी

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी लड़की को एक जगह ले गया और पैसे और चॉकलेट का लालच देकर बार-बार टॉर्चर किया. इस बीच, पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ सताना पुलिस स्टेशन में POCSO और दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. गुस्साए लोगों ने मांग की है कि इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, पुलिस घटना की जांच कर रही है.

