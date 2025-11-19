बीएमसी चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां कांग्रेस ये चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रही है वहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा. इन सबके बीच मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार (19 नवंबर) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर आगामी बीएमसी चुनावों पर चर्चा की.

दरअसल, कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह मुंबई नगर निगम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और 'समान विचारधारा वाले' दलों को साथ लेगी. वहीं अब इसको लेकर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि शरद पवार उनकी पार्टी के स्वाभाविक सहयोगी हैं. उन्होंने कहा, "वह एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनसे निकाय चुनावों पर चर्चा करने और उनसे हमारे साथ जुड़ने का अनुरोध करने गई थी. निकाय चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव है, यही वजह है कि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है."

पिछले चुनाव में कांग्रेस का खराब रहा था प्रदर्शन

बीएमसी में 227 सीटें हैं और अगले साल जनवरी में चुनाव होने की संभावना है. बीएमसी के 2017 में हुए पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया था और उसे केवल 30 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था.

कांग्रेस के अकेले लड़ने से कमजोर होगा एमवीए- उद्धव गुट

बता दें कि कांग्रेस और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक हैं. एमवीए में तीसरा साझेदार उद्धव ठाकरे की शिवसेना है. शिवसेना (यूबीटी) ने मंगलवार (18 नवंबर) को कांग्रेस से संयम बरतने और बीएमसी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने से बचने को कहा था और आगाह किया था कि इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी और एमवीए कमजोर होगा.