महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले मंगलवार (20 जनवरी) को केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. नाना पटोले ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान राजमाता अहिल्यादेवी होलकर की प्रतिमा के अपमान का आरोप लगाते हुए कल वाराणसी (काशी) जाने की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और महाराष्ट्र की 'होटल पॉलिटिक्स' को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा.

नाना पटोले ने कहा, "राजमाता अहिल्यादेवी होलकर का योगदान केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है. उन्होंने ही काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार किया था." पटोले ने आरोप लगाया, "कॉरिडोर के नाम पर हमारी आस्था के केंद्रों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और प्राचीन घाटों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. यहां तक कि राजमाता की प्रतिमा को भी तोड़ा गया है, जो उनका और पूरे हिंदू समाज का अपमान है. इसके लिए सीधे तौर पर योगी और मोदी सरकार जिम्मेदार है." उन्होंने एलान किया कि वे कल खुद काशी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और वहां पाबंदियों के बावजूद तीव्र आंदोलन करेंगे.

'हिम्मत है तो बैलेट पेपर पर आएं प्रधानमंत्री'

प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए पटोले ने कहा कि बीजेपी को चुनाव आयोग की मदद से जीत मिल रही है. उन्होंने चुनौती दी, "यदि प्रधानमंत्री में हिम्मत है, तो एक चुनाव बैलेट पेपर पर करा लें, फिर उन्हें अपनी असलियत समझ आ जाएगी. कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा रही, बल्कि चुनाव आयोग हरा रहा है."

'अर्बन नक्सल' और जन सुरक्षा कानून पर घेरा

सरकार द्वारा 'अर्बन नक्सल' के मुद्दे पर लाए गए जन सुरक्षा कानून पर पटोले ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "क्या जंगल वाला नक्सलवाद खत्म हो गया है? सरकार अर्बन नक्सल की बात करके केवल लोगों को निशाना बनाने के लिए कानून ला रही है. शहरी नक्सली मूवमेंट का मकसद क्या है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए."

तिरंगे का सम्मान और मुंब्रा विवाद

मुंब्रा में रंगों को लेकर चल रही बयानबाजी पर उन्होंने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा, "कोई भगवे की बात करता है, कोई हरे की, लेकिन हम केवल तिरंगे की बात करते हैं. तिरंगा ही हमारा सर्वोच्च सम्मान है."

'BJP के दबाव में हैं शिंदे और अजित पवार'

महाराष्ट्र में मेयर चुनाव और पार्षदों को होटल में रखने के मामले पर पटोले ने कहा, "एकनाथ शिंदे और अजित पवार पूरी तरह बीजेपी के दबाव में हैं. मंत्रालय की हर फाइल सीएम ऑफिस से होकर गुजरती है. शिंदे को डर था, इसलिए उन्होंने पार्षदों को होटल में कैद किया था. बीजेपी के दबाव के कारण ही अब उन्हें घर जाने दिया गया है."

नितिन नबीन की नियुक्ति पर तंज

बीजेपी के संगठनात्मक बदलावों पर टिप्पणी करते हुए पटोले ने कहा कि क्या नितिन नबीन भी जेपी नड्डा की तरह कहेंगे कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है? उन्होंने कटाक्ष किया कि यदि अध्यक्ष युवा हो सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री भी बदले जाएंगे?