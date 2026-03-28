फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद के किरदार पर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर-2' में माफिया अतीक अहमद के किरदार को दिखाए जाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इस फिल्म में अतीक अहमद से पाकिस्तान के साथ कनेक्शन दिखाया गया है जिस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि क्या अब ये फिल्में बताएंगी कि किसके क्या कनेक्शन थे और क्या नहीं.

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ हुए पॉडकास्ट में फिल्म धुरंधर-2 को लेकर बात की. उन्होंने इस फिल्म को प्रोपगेंडा फिल्म बताया. उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने ये फिल्म देखी है तो उन्होंने कहा कि "मैं प्रोपेगेंडा वाली फिल्में नहीं देखता.."

अतीक अहमद के किरदार पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी

फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन दिखाया गया था. इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि "मैंने फिल्म नहीं देखी कि उसमें क्या दिखाया गया है. मुझे बस ये याद है कि अतीक अहमद के मरने पर देश की संसद में श्रद्धांजलि दी गई थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री ख़ुद भी मौजूद थे."

कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये प्रोपगेंडा फिल्मों पर सवाल बनाकर चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है इस खेल को मैं समझता हूं. ये एजेंसियां बताएंगी कि किसके क्या कनेक्शन थे या फिल्में बताएंगी. क्या देश की संसद में श्रद्धांजलि देकर गलती की सरकार ने?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी जताई आपत्ति

इससे पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी इस फिल्म धुरंधर-2 को लेकर सवाल उठा चुके हैं. इमरान मसूद ने कहा कि इस फिल्म के जरिए समाज में भ्रम फैलाने के लिए एक विशेष तरह के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की गई है. नोटबंदी का फैसला कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचा.

मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है.

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