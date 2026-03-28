हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रफिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद के किरदार पर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?

फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद के किरदार पर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?

Imran Pratapgarhi: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने फिल्म धुरंधर-2 में माफिया अतीक अहमद के किरदार दिखाए जाने पर प्रतिक्रिया दी और इस फिल्म को प्रोपगेंडा बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर-2' में माफिया अतीक अहमद के किरदार को दिखाए जाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इस फिल्म में अतीक अहमद से पाकिस्तान के साथ कनेक्शन दिखाया गया है जिस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि क्या अब ये फिल्में बताएंगी कि किसके क्या कनेक्शन थे और क्या नहीं. 

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ हुए पॉडकास्ट में फिल्म धुरंधर-2 को लेकर बात की. उन्होंने इस फिल्म को प्रोपगेंडा फिल्म बताया. उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने ये फिल्म देखी है तो उन्होंने कहा कि "मैं प्रोपेगेंडा वाली फिल्में नहीं देखता.." 

अतीक अहमद के किरदार पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी

फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन दिखाया गया था. इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि "मैंने फिल्म नहीं देखी कि उसमें क्या दिखाया गया है. मुझे बस ये याद है कि अतीक अहमद के मरने पर देश की संसद में श्रद्धांजलि दी गई थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री ख़ुद भी मौजूद थे."  

कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये प्रोपगेंडा फिल्मों पर सवाल बनाकर चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है इस खेल को मैं समझता हूं. ये एजेंसियां बताएंगी कि किसके क्या कनेक्शन थे या फिल्में बताएंगी. क्या देश की संसद में श्रद्धांजलि देकर गलती की सरकार ने?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी जताई आपत्ति

इससे पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी इस फिल्म धुरंधर-2 को लेकर सवाल उठा चुके हैं. इमरान मसूद ने कहा कि इस फिल्म के जरिए समाज में भ्रम फैलाने के लिए एक विशेष तरह के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की गई है. नोटबंदी का फैसला कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचा. 

मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है.  

Noida Traffic Advisory: नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद

Published at : 28 Mar 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed Imran Pratapgarhi UP NEWS Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद के किरदार पर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?
फिल्म धुरंधर-2 में अतीक अहमद के किरदार पर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?
महाराष्ट्र
Maharashtra news: फर्जी बाबा अशोक खरात के काले कारमानों में और 2 मामले शामिल! सामने आए नए चौंकाने वाले ये आरोप
फर्जी बाबा अशोक खरात के काले कारमानों में और 2 मामले शामिल! सामने आए नए चौंकाने वाले ये आरोप
महाराष्ट्र
चंद्रपुर: पुलिसकर्मी बेटी का खौफनाक चेहरा! पिता के मिल्कशेक में जहर मिलाकर ले ली जान, 3 साल बाद खुलासा
चंद्रपुर: पुलिसकर्मी बेटी का खौफनाक चेहरा! पिता के मिल्कशेक में जहर मिलाकर ले ली जान, 3 साल बाद खुलासा
महाराष्ट्र
संदीप गाडोली फर्जी एनकाउंटर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 8 आरोपियों को किया बरी
संदीप गाडोली फर्जी एनकाउंटर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 8 आरोपियों को किया बरी
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
पंजाब
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के फैन हुए Karan Johar, आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर, रणवीर सिंह के लिए लिखा - 'तू क्या है यार? '
'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
ट्रेंडिंग
Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
लाइफस्टाइल
Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget