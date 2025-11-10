बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है और सभ राजनीतिक दल अपनी जगह बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं. बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं के साथ आने की भी खबर आ गई है. माना जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं. हालांकि, महाविकास अघाड़ी (MVA) के सहयोगी दल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था.

ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर चुनाव लड़ने दिया जाएगा? हालांकि, अब कांग्रेस की ओर से स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि महानगर पालिका चुनाव कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ेगी. यानी विपक्षी गठबंधन दल MVA टूट जाएगा.

विजय वडेट्टीवार का दावा- अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

इस बात का ऐलान कांग्रेस के सीनियर नेता विजय वडेट्टीवार ने किया है. विजय वडेट्टीवार ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका मुंबई है. हमारे मुंबई महानगरपालिका नेताओं ने तय किया है कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे. इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि किसके लिए कितनी सीटें छोड़नी हैं. वडेट्टीवार से स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया गया है.