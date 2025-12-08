लोकसभा में वंदे मातरम् के 150वीं सालगिरह पर 10 घंटे की चर्चा को लेकर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने भारत के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वे वंदे मातरम् गीत का विरोध न करें, क्योंकि यह इस्लाम के खिलाफ नहीं है.

मुंबई में कांग्रेस नेता ने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है. सनातन धर्म का मतलब ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जबकि हिंदू धर्म एक उदार आस्था है. संतों के अनुसार, हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है, जबकि सनातन धर्म जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है और मनुवादी सोच को दिखाता है.

' हर स्कूल में पढ़ा जाता है पहला छंद '

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का पहला छंद हर स्कूल में पढ़ा जाता था. इसमें उनके लिए 'लागू' करने जैसा क्या है? अब वे क्या लागू करेंगे? जब हम बच्चे थे, तब से ही स्कूलों में 'वंदे मातरम्' पढ़ा जा रहा है.हुसैन दलवई ने कहा कि मैंने एक बार विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया था. मैंने कहा था कि वंदे मातरम् का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं वंदे मातरम् गाता हूं. यह मेरे धर्म के खिलाफ नहीं है.

' कुछ छंद में मुसलमानों का विरोध '

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् में कुछ छंद है, जिसे लेकर मुसलमानों का विरोध है. वंदे मातरम् वह गीत है, जिसे लेकर देश के न जाने कितने ही लोगों ने अंग्रेजों की लाठियां खाईं. बीजेपी के लोगों को यह याद रखना जरूरी है. अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के दौरान लोग वंदे मातरम् बोलते थे. पंडित नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक ने वंदे मातरम् बोला.

' बीजेपी पूरा गाए जाने पर दे रही जोर '

कांग्रेस नेता ने कहा कि पहला छंद किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाद के छंदों में ऐसे संदर्भ हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और सिर्फ हिंदू मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं. आपत्ति यहीं है. बाद के तीन छंद यहां नहीं गाए जाते, सिर्फ पहले छंद को राष्ट्रगीत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. मुसलमानों को यह समझना चाहिए, लेकिन बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि वंदे मातरम् पूरा गाया जाना चाहिए.