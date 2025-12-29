मुंबई में कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता के लिए उठाई आवाज, हाथों में बैनर लिए की इंसाफ की मांग

मुंबई में उन्नाव रेप मामले के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत मिलने के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है. 28 दिसंबर को मुंबई युवक कांग्रेस की ओर से इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसे फैसले महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर करते हैं और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे सरकारी नारों की सच्चाई को उजागर करते हैं.

पार्टी का कहना है कि दोषी को राहत मिलना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है. कांग्रेस नेताओं ने इसे पीड़िता के संघर्ष के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में किसी भी तरह की नरमी स्वीकार्य नहीं है.

लोकल ट्रेन में जनसंवाद के जरिए जताया विरोध

मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन सांताक्रूज से चर्चगेट तक लोकल ट्रेन यात्रा के दौरान किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यात्रियों से सीधे संवाद करते हुए उन्नाव रेप मामले की पूरी जानकारी साझा की और दोषियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में है. लोकल ट्रेन में किए गए इस अनोखे विरोध का उद्देश्य आम जनता तक मुद्दे को पहुंचाना और उनके समर्थन को मजबूत करना था. कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, तब तक युवक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और हर स्तर पर आवाज उठाई जाती रहेगी.

जंतर मंतर पर भी हुआ प्रदर्शन

दूसरी ओर, कुलदीप सेंगर के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 दिसंबर को कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट से पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की. कांग्रेस नेता उदित राज भी जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ पीड़िता के साथ खड़ी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट से पीड़िता को न्याय मिलेगा. उदित राज ने यह भी कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि एक गंभीर अपराध के दोषी को बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है.

हल्की झड़प और पीड़िता की मां की भावुक अपील

जंतर मंतर पर उस समय हल्की झड़प भी देखने को मिली, जब कुलदीप सेंगर के समर्थन में एक महिला बैनर लेकर पहुंची. वहीं उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने भावुक बयान देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए. उन्होंने बताया कि उनके बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए बच्चों को सुरक्षा देने की अपील की.

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें व उनकी बेटी को पीटा गया. उन्होंने मांग की कि दोषी को या तो मौत की सजा दी जाए या उम्रकैद. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सेंगर को पार्टी से निकालने की गुजारिश की.