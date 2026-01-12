महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 'लाडली बहना योजना' की दूसरी किस्त चुनाव तक रोकने की मांग की है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jan 2026 09:38 AM (IST)
महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि लाडकी बहिण योजना की दूसरी किस्त को लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने से रोका जाए. कांग्रेस का मानना है कि 14 जनवरी को महिलाओं के अकाउंट में आने वाले ये पैसे किसी न किसी तरह से मतदान पर प्रभाव डाल सकते हैं. यह चिंता महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने जताई है. इसके लिए उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है. 

मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने योजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर अधिकारियों से जवाब मांगा है. साथ ही, आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को भी एक पत्र भेजा है.

Published at : 12 Jan 2026 09:38 AM (IST)
Maharashtra News CONGRESS BMC Election 2026 Ladki Behna Yojana
