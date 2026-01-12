एक्सप्लोरर
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 'लाडली बहना योजना' की दूसरी किस्त चुनाव तक रोकने की मांग की है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है.
महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि लाडकी बहिण योजना की दूसरी किस्त को लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने से रोका जाए. कांग्रेस का मानना है कि 14 जनवरी को महिलाओं के अकाउंट में आने वाले ये पैसे किसी न किसी तरह से मतदान पर प्रभाव डाल सकते हैं. यह चिंता महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने जताई है. इसके लिए उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है.
मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने योजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर अधिकारियों से जवाब मांगा है. साथ ही, आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को भी एक पत्र भेजा है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
तुर्किए-पाकिस्तान-सऊदी बना रहे इस्लामिक नाटो, जवाब के लिए भारत की तैयारी क्या, कौन निभा रहा असली दोस्ती
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
इंडिया
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
Advertisement
महाराष्ट्र
6 Photos
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL