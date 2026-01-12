महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?

महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि लाडकी बहिण योजना की दूसरी किस्त को लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने से रोका जाए. कांग्रेस का मानना है कि 14 जनवरी को महिलाओं के अकाउंट में आने वाले ये पैसे किसी न किसी तरह से मतदान पर प्रभाव डाल सकते हैं. यह चिंता महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने जताई है. इसके लिए उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है.

मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने योजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर अधिकारियों से जवाब मांगा है. साथ ही, आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को भी एक पत्र भेजा है.