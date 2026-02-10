मेयर चुनाव: उद्धव गुट के समर्थन से BJP ने बनाया मेयर तो भड़की कांग्रेस, 'पार्षदों की...'

चंद्रपुर मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को उद्धव ठाकरे की पार्टी की मदद मिलने से बड़ा उलटफेर हो गया. बीजेपी की उम्मीदवार संगीता खांडेकर मेयर पद का चुनाव जीत गईं. अब कांग्रेस ने पार्षदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है. कांग्रेस का मानना है कि मेयर पद पर बीजेपी की जीत के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना (यूबीटी), एआईएमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी जिम्मेदार है.

चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन मेयर सीट पर कब्जा नहीं कर सकी. बीजेपी ने शिवसेना (यूबीटी) पार्षदों का समर्थन हासिल करके कांग्रेस को मात दे दी. यहां कांग्रेस अपनी पार्टी का मेयर बनाने को लेकर बेहतर स्थिति में दिख रही थी लेकिन खेल पलट गया.

पार्षदों की खरीद-फरोख्त हुई- हर्षवर्धन सपकाल

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, ''पार्षदों की खरीद-फरोख्त हुई. इस घटनाक्रम का राज्य पर असर पड़ेगा. एआईएमआईएम के समर्थन की वजह से बीजेपी को बढ़त मिली, जबकि प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी मतदान के दौरान अनुपस्थित रही. अगर वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसके साथ हमने नगर निकाय चुनावों में वास्तविक गठबंधन किया था, ने कांग्रेस का समर्थन किया होता, तो हमारा उम्मीदवार जीत जाता.

कांग्रेस के पार्षद एकजुट थे- हर्षवर्धन सपकाल

चंद्रपुर कांग्रेस में गुटबाजी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी के पार्षद एकजुट थे और यहां कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद सुलझा लिए थे. बीजेपी सिर्फ शिवसेना (यूबीटी), एआईएमआईएम और वीबीए के प्रयासों के कारण ही अपना मेयर बना सकी. बता दें कि चंद्रपुर महानगरपालिका में बीजेपी पार्षद संगीता खांडेकर मेयर चुनी गईं हैं. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) पार्षद प्रशांत दानव डिप्टी मेयर चुने गए हैं. चंद्रपुर मेयर चुनाव में BJP को 32 वोट और कांग्रेस को 31 वोट मिले.

चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी

बता दें कि 66 सदस्यीय चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बीजेपी 23 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. शिवसेना (यूबीटी) को 6 सीटें मिलीं, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष (जनविकास सेना) को 3, वीबीए को 2 और एआईएमआईएम, बीएसपी और शिवसेना को एक-एक सीट मिली. यहां दो निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जीत मिली.