कांग्रेस का इकलौता MLC जिसने बचाई पार्टी की लाज, RSS के गढ़ में दिलाई जीत

महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत ने सियासी चर्चाओं को बढ़ावा दे दिया है. चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत केवल एक कैंडिडेट की हुई. हालांकि, चर्चा का विषय यह है कि कांग्रेस की यह जीत उस सीट पर हुई है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृहक्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कर्मभूमि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ है. इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराने वाले उम्मीदवार अभिजीत वंजारी हैं.

अभिजीत वंजारी ने नागपुर स्नातक MLC सीट जीतकर इस चुनाव में कांग्रेस का खाता खोला है. कर्नाटक समेत सभी चार राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं. ऐसे में नागपुर की जीत कांग्रेस के लिए अहम है. वहीं, यह परिणाम बीजेपी के लिए यह संकेत भी लेकर आया है कि पार्टी को विदर्भ पर फोकस करने की जरूरत है. अभिजीत वंजारी की यह लगातार दूसरी जीत है. साल 2020 के चुनाव में भी वंजारी ने नागपुर स्‍नातक निर्वाचन सीट जीती थी.

सियासी परिवार से आते हैं अभिजीत वंजारी

अभिजीत वंजारी नागपुर के एक राजनीति परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता गोविंदराव मारोतराव वंजारी साउथ नागपुर से दो बार विधायक रहे हैं. अपने पिता से प्रेरित होकर ही अभिजीत ने सियासत में कदम रखा. वंजारी राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से बीए ग्रेजुएट हैं. इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली. वह नागपुर विश्वविद्यालय की सीनेट और प्रबंधन परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं.

अभिजीत कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव भी रह चुके हैं. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव का पदभार संभाला. इतना ही नहीं, अभिजीत यूपी-बिहार के लिए कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक भी रहे हैं.

'नागपुर नहीं रहा BJP का गढ़, अब कांग्रेस का होगा'

जीत के बाद अभीजत वंजारी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान भी दिया. उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जब वे पदवीधर मतदार संघ में चुनकर आए थे, तो वहां उस प्रकार का काम नहीं हुआ था जैसा होना चाहिए था. पदवीधरों के लिए एक अलग मतदार संघ है. उस मतदार संघ के अनुरूप अभिजीत ने काम करने की कोशिश की. युवाओं और छात्रों के साथ काम किया, अलग-अलग कार्यक्रम किए और उसका फायदा उन्हें मतदार संघ में हुआ. उनके काम से लोग खुश थे और इसका नतीजा यह हुआ कि वह दोहारा चुनकर आए.

अभिजीत वंजारी का कहना है कि अब यह बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है. अभी यह कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा. पदवीधर मतदार संघ के माध्यम से फिर से एक बार यह नतीजा सामने आया है कि देश का युवा, अपने राज्य का युवा अभी कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ रहा है.

अभिजीत वंजारी ने की राहुल गांधी की तारीफ

वंजारी ने कहा, "जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पिछले कई साल में छात्रों के संवाद के प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास किया है, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, देश के युवा अभी राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो गया है. उसका फायदा इस चुनाव में भी हुआ."

यह भी पढ़ें: देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में जीती कांग्रेस, क्या इसलिए CM ने डिलीट किया पोस्ट?