Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस का इकलौता MLC जिसने बचाई पार्टी की लाज, RSS के गढ़ में दिलाई जीत

कांग्रेस का इकलौता MLC जिसने बचाई पार्टी की लाज, RSS के गढ़ में दिलाई जीत

नागपुर MLC निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले अभिजीत वंजारी पेशे से वकील हैं. उन्होंने छात्र राजनीति से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी. अभिजीत सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Oct 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत ने सियासी चर्चाओं को बढ़ावा दे दिया है. चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत केवल एक कैंडिडेट की हुई. हालांकि, चर्चा का विषय यह है कि कांग्रेस की यह जीत उस सीट पर हुई है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृहक्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कर्मभूमि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ है. इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराने वाले उम्मीदवार अभिजीत वंजारी हैं.

अभिजीत वंजारी ने नागपुर स्नातक MLC सीट जीतकर इस चुनाव में कांग्रेस का खाता खोला है. कर्नाटक समेत सभी चार राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं. ऐसे में नागपुर की जीत कांग्रेस के लिए अहम है. वहीं, यह परिणाम बीजेपी के लिए यह संकेत भी लेकर आया है कि पार्टी को विदर्भ पर फोकस करने की जरूरत है. अभिजीत वंजारी की यह लगातार दूसरी जीत है. साल 2020 के चुनाव में भी वंजारी ने नागपुर स्‍नातक निर्वाचन सीट जीती थी.

सियासी परिवार से आते हैं अभिजीत वंजारी

अभिजीत वंजारी नागपुर के एक राजनीति परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता गोविंदराव मारोतराव वंजारी साउथ नागपुर से दो बार विधायक रहे हैं. अपने पिता से प्रेरित होकर ही अभिजीत ने सियासत में कदम रखा. वंजारी राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से बीए ग्रेजुएट हैं. इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली. वह नागपुर विश्वविद्यालय की सीनेट और प्रबंधन परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं. 

अभिजीत कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव भी रह चुके हैं. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव का पदभार संभाला. इतना ही नहीं, अभिजीत यूपी-बिहार के लिए कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक भी रहे हैं.

'नागपुर नहीं रहा BJP का गढ़, अब कांग्रेस का होगा'

जीत के बाद अभीजत वंजारी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान भी दिया. उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जब वे पदवीधर मतदार संघ में चुनकर आए थे, तो वहां उस प्रकार का काम नहीं हुआ था जैसा होना चाहिए था. पदवीधरों के लिए एक अलग मतदार संघ है. उस मतदार संघ के अनुरूप अभिजीत ने काम करने की कोशिश की. युवाओं और छात्रों के साथ काम किया, अलग-अलग कार्यक्रम किए और उसका फायदा उन्हें मतदार संघ में हुआ. उनके काम से लोग खुश थे और इसका नतीजा यह हुआ कि वह दोहारा चुनकर आए.

अभिजीत वंजारी का कहना है कि अब यह बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है. अभी यह कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा. पदवीधर मतदार संघ के माध्यम से फिर से एक बार यह नतीजा सामने आया है कि देश का युवा, अपने राज्य का युवा अभी कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ रहा है.

अभिजीत वंजारी ने की राहुल गांधी की तारीफ

वंजारी ने कहा, "जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पिछले कई साल में छात्रों के संवाद के प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास किया है, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, देश के युवा अभी राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो गया है. उसका फायदा इस चुनाव में भी हुआ."

यह भी पढ़ें: देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में जीती कांग्रेस, क्या इसलिए CM ने डिलीट किया पोस्ट?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Nitin Gadkari RSS Nagpur News MAHARASHTRA NEWS CONGRESS MLC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में MLC चुनाव जीती कांग्रेस, क्या इसलिए CM ने डिलीट किया पोस्ट?
देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में जीती कांग्रेस, क्या इसलिए CM ने डिलीट किया पोस्ट?
महाराष्ट्र
Nagpur MLC Election Results LIVE: नागपुर ग्रेजुएट सीट पर बड़ा उलटफेर! BJP हुई पीछे, कांग्रेस को मिली बढ़त
LIVE: नागपुर ग्रेजुएट सीट पर बड़ा उलटफेर! BJP हुई पीछे, कांग्रेस को मिली बढ़त
महाराष्ट्र
BMC कर्मचारियों को मिलेगा ₹33000 बोनस, खाते में इस दिन आएंगे पैसे
BMC कर्मचारियों को मिलेगा ₹33000 बोनस, खाते में इस दिन आएंगे पैसे
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
विश्व
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
SIR के दौरान 6 राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का दावा, जानें पूरा मामला
SIR के दौरान 6 राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का दावा, जानें पूरा मामला
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
Home Tips
Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget