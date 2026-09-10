'मुझे ट्रोल होने वाली पॉलिटिकल वाइफ न बनाएं', CM फडणवीस की पत्नी अमृता का बड़ा बयान

नवरात्रि के पावन पर्व में गरबा आयोजनों के बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मुसलमानों की एंट्री पर रोक की मांग की थी, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने असहमति जताई थी. अब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. लगातार पक्ष और विरोध में नेताओं के बयान के बीच जब अमृता फडणवीस से प्रिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बड़ा बयान दिया. अमृता फडणवीस ने कहा कि हिंदू धर्म के त्योहार बड़े ही सुंदर और विश्व प्रसिद्ध हैं. इनके बारे में जानने की या त्योहारों में शामिल होने की इच्छा रखने वालों का स्वागत करना चाहिए.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए अमृता फडणवीस ने कहा, "इस मुद्दे पर आप मुझे सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली पॉलिटिकल वाइफ बना रहे हो. फिर भी मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं. एक सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक होने के नाते मैं अपने विचार रख सकती हूं और यह मानती हूं कि गरबा हो, नवरात्रि हो या हमारे और भी सुंदर और विश्वप्रसिद्ध त्योहारों में आस्था और श्रद्धा से जो भी आना चाहे, उसका स्वागत है. इसमें जाति या धर्म का भेद नहीं होना चाहिए."

Nagpur, Maharashtra: On the VHP’s announcement regarding Navratri Garba, Chief Minister Devendra Fadnavis’ wife Amruta Fadnavis says, "... Whether it is Garba or Navratri, these are very beautiful festivals that are famous worldwide and people love them. If anyone wants to come… pic.twitter.com/cWloKsdgKt — IANS (@ians_india) September 9, 2026

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'धर्म को प्रमोट करना है, तो दूसरों को आने देना चाहिए'

अमृता फडणवीस ने यह भी कहा, "दूसरी बात यह है कि अगर हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, उसे आगे बढ़ाना है तो हमें पूरी दुनिया को इसमें शामिल होने देना होगा. दूसरे धर्म के लोगों को हमारे धर्म की परंपराओं से रूबरू कराने का यह बहुत अच्छा तरीका है."

जानकारी के लिए बता दें कि मुसलमानों की एंट्री बैन का मुद्दा तब शुरू हुआ जब हाल ही में वीएचपी की ओर से यह मांग की गई कि गरबा आयोजनों में गैर-हिंदू समुदाय के लोगों को आने से रोका जाए. इसका समर्थन बीजेपी के मंत्री नितेश राणे ने भी किया था. इस बीच सीएम फडणवीस की पत्नी का बयान बीजेपी से जुड़े दो लोगों के बीच असहमति की चर्चा लेकर आया.

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