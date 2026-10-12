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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अब CJI को भी गाली देने लगे हैं...', INDIA ब्लॉक पर CM देवेंद्र फडणवीस का पलटवार

'अब CJI को भी गाली देने लगे हैं...', INDIA ब्लॉक पर CM देवेंद्र फडणवीस का पलटवार

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने CJI सूर्यकांत से मुलाकात की मांग ठुकराए जाने पर INDIA ब्लॉक पर निशाना साधा. उन्होंने विपक्ष को संविधान विरोधी बताते हुए न्यायिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Oct 2026 02:11 PM (IST)
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मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा INDIA ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात करने से इनकार किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को किसी बात की शिकायत या आपत्ति है, तो उसे अदालत में जाकर कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए. फडणवीस ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने और मुख्य न्यायाधीश से मिलने की मांग पर हैरानी जताई.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं तो हैरान हूं कि कोई विपक्षी नेता यह कैसे कह सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा लेकर आएंगे और मुख्य न्यायाधीश को हमसे मिलना चाहिए. आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या संविधान में कहीं लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश किसी मोर्चे के सामने जाकर मिलें?"

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उन्होंने आगे कहा, "मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है. आपको कोई शिकायत है, कोई आपत्ति है, तो आप अदालत में आइए और कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए. मैं बार-बार कहता हूं कि इनका संविधान में विश्वास नहीं है. ये संविधान विरोधी लोग हैं और इन्होंने यह साबित कर दिया है."

न्यायिक संस्थाओं को बदनाम करने का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, "जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कानून के दायरे में यह कहते हैं कि मैं किसी मोर्चे से नहीं मिल सकता, तो ये लोग उनके खिलाफ भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं. ये लोग भारत की संस्थाओं, खासकर न्यायिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं, ताकि लोगों का इन संस्थाओं से विश्वास उठ जाए. ये इसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं."

वोट चोरी के मुद्दे पर CJI से मिलना चाहते थे विपक्षी नेता

दरअसल, INDIA गठबंधन एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है. विपक्षी नेता सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं. मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था.

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दोनों नेता CJI से मिलकर वोट चोरी के मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया. इसी घटनाक्रम को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए हैं.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS CJI Surya Kant
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