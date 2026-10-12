'अब CJI को भी गाली देने लगे हैं...', INDIA ब्लॉक पर CM देवेंद्र फडणवीस का पलटवार

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा INDIA ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात करने से इनकार किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को किसी बात की शिकायत या आपत्ति है, तो उसे अदालत में जाकर कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए. फडणवीस ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने और मुख्य न्यायाधीश से मिलने की मांग पर हैरानी जताई.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं तो हैरान हूं कि कोई विपक्षी नेता यह कैसे कह सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा लेकर आएंगे और मुख्य न्यायाधीश को हमसे मिलना चाहिए. आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या संविधान में कहीं लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश किसी मोर्चे के सामने जाकर मिलें?"

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उन्होंने आगे कहा, "मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है. आपको कोई शिकायत है, कोई आपत्ति है, तो आप अदालत में आइए और कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए. मैं बार-बार कहता हूं कि इनका संविधान में विश्वास नहीं है. ये संविधान विरोधी लोग हैं और इन्होंने यह साबित कर दिया है."

#WATCH | Mumbai | On CJI rejects INDIA bloc's meeting request, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Where does the Constitution state that the Chief Justice of India has to meet a protest march? What the Supreme Court has stated is correct: if you have a grievance, you should approach the court and fight legally. The opposition has proven once again that they have no faith in the Constitution and are anti-constitutional. When the Chief Justice lawfully discharged his constitutional duties and stated he could not meet a protest march, they resorted to hurling abuse at him. This is a conspiracy to demonize India's judicial institutions and erode public trust." — ANI (@ANI) October 12, 2026

न्यायिक संस्थाओं को बदनाम करने का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, "जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कानून के दायरे में यह कहते हैं कि मैं किसी मोर्चे से नहीं मिल सकता, तो ये लोग उनके खिलाफ भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं. ये लोग भारत की संस्थाओं, खासकर न्यायिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं, ताकि लोगों का इन संस्थाओं से विश्वास उठ जाए. ये इसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं."

वोट चोरी के मुद्दे पर CJI से मिलना चाहते थे विपक्षी नेता

दरअसल, INDIA गठबंधन एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है. विपक्षी नेता सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं. मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था.

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दोनों नेता CJI से मिलकर वोट चोरी के मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया. इसी घटनाक्रम को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए हैं.