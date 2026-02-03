महाराष्ट्र: CM फडणवीस की पहल पर मजबूत होंगे किसान, 5000 महिला किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग

महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने की दिशा में शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान (MSRLM–उमेद) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

इस तीन वर्षीय साझेदारी के तहत राज्य के 9 प्रमुख कपास उत्पादक जिलों— नागपुर, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, परभणी, जलगांव, बीड, अकोला और नांदेड की महिला किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा. लगभग 50,000 एकड़ क्षेत्र में फैली 5,000 से अधिक महिला किसान और 100 स्वयं सहायता समूह (SHGs) पहले चरण में इस योजना का हिस्सा बनेंगे. अगले तीन वर्षों में इस पहल का दायरा 500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें कपास के अलावा मक्का और अन्य फसलें भी शामिल होंगी.

'किसान राज्य की रीढ़ हैं'

MoU के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र के किसान हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. हजारों परिवारों का नेतृत्व आज सक्षम महिलाएं कर रही हैं. यह समझौता महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है." उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से महिला किसान आत्मनिर्भर बनेंगी.

प्रशिक्षण और तकनीक पर विशेष फोकस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026' की पृष्ठभूमि में शुरू किए गए इस उपक्रम के तहत महिला किसानों को 'अच्छे कृषि अभ्यास' (GAP) और 'एकीकृत कीट प्रबंधन' (IPM) का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और आय बढ़ेगी. गोदरेज एग्रोवेट द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं, 'किसान फील्ड स्कूल', प्रदर्शन खेत (Demo Plots) और सुरक्षा किट उपलब्ध कराए जाएंगे. 'उमेद' अभियान अपने 'कृषि सखी' नेटवर्क के माध्यम से महिला किसानों को संगठित करने और समन्वय का कार्य करेगा.

ग्रामीण स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम

यह पहल महिला किसानों को केवल खेती तक सीमित न रखकर उन्हें बाजार के अवसरों और सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है. सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आधुनिक तकनीक से जुड़कर राज्य की जीडीपी में अपना सक्रिय योगदान दें.