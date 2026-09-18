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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPM के बर्थडे पर अनोखा सेलिब्रेशन,अभिजीत दीपके ने दिया गिफ्ट, CJP ने बनाया ये प्लान

PM के बर्थडे पर अनोखा सेलिब्रेशन,अभिजीत दीपके ने दिया गिफ्ट, CJP ने बनाया ये प्लान

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजित दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर बड़े अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई देते हुए एक आदिवासी सरकारी स्कूल में दीपक जलाए.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 18 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस (17 सितंबर) पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजित दीपके ने बड़े ही अनोखे अंदाज में दीपक जलाते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. दीपके ने महाराष्ट्र के एक आदिवासी स्कूल में दीपक जलाते हुए कहा कि मोदी जी के बर्थडे पर दीये जलाने को कहा गया था, तो हमने सरकारी स्कूल में दीये जलाए हैं.

'हम ये सरकारी स्कूल मोदी जी को गिफ्ट करना चाहते हैं'

उन्होंने दीये जलाते हुए कहा कि 'हम ये सरकारी स्कूल और बिल्डिंगें मोदी जी को गिफ्ट करना चाहते हैं और यही आपकी 12 साल की उपलब्धि है'. वहीं, दीपके ने वहां मौजूद सभी लोगों के साथ 'हैप्पी बर्थडे मोदी जी' गाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी.

दरअसल, 'कॉकरोच जनता पार्टी' बीते कई दिनों से 'स्कूल ठीक करो' अभियान चला रही है. इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और बुनियादी ढांचे व सुविधाओं की कमी को उजागर करने के लिए यह अभियान चला रहे हैं. इसी के चलते अभिजित दीपके ने ऐसे अनोखे अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी.

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'अगले एक महीने तक देश के हर स्कूल में दीये जलाए जाएंगे'

इस मामले पर आशुतोष रांका, जो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ताओं में से एक हैं, उन्होंने भी दीपके के इस अंदाज में पीएम मोदी को बधाई देने की सराहना की. रांका ने कहा कि अब अगले एक महीने तक देश के हर स्कूल में दीये जलाए जाएंगे. क्या पता, इसी बहाने सरकार देश के इन सरकारी स्कूलों की सुध ले ले और इन्हें सुधारने का काम शुरू कर दे. ताकि इन स्कूलों की जर्जर हालत और बुनियादी ढांचा सही हो जाए और गरीब बच्चे, जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 18 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
PM Modi MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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