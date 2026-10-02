अभिजीत दीपके बोले, 'मुंबई पुलिस कितनी Cute है, उठाया नहीं, बस चाय पिलाई...'

मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा तो देना ही होगा. इस दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को ऊपर से कल उठाने का ऑर्डर आ गया था. लेकिन मुंबई पुलिस इतनी क्यूट है कि उठाया नहीं, बस चाय पिलाई और कहा कि सर चले जाइए.

दीपके ने आगे कहा, "मुंबई पुलिस भी कह रही थी कि सर आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो. मेरा मुंबई पुलिस को सैल्यूट है. मेरा सलाम है." नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने 'दरिंदा' कहा. दीपके ने कहा कि आज भी जब हमारे साथी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे 'दरिंदे' ने उनको सड़क पर घसीटा. सीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली में जो आज बैरिकेड लगाए गए हैं, थोड़ा रुक जाइए. इतने सारे लोग देशभर से आएंगे कि बैरिकेड कम पड़ जाएंगे.

महाराष्ट्र में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी- दीपके

सीजेपी के फाउंडर ने अपने भाषण में ये भी कहा कि महाराष्ट्र में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी. उन्होंने कहा कि वोट काटने की नौबत इसलिए आई क्योंकि पिछले 12 सालों में सिर्फ हिंदू-मुसलमान हो रहा था. हमारा वोट चोरी किया गया लेकिन हमें पता नहीं चला क्योंकि हमें हिंदू-मुसलमान में उलझाकर रखा गया.

दो साल में 13 करोड़ लोगों का नाम कटा- रांका

शिवाजी पार्क में सीजेपी के मंच से 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' के नारे लगे. सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा, "पिछले दो साल में 13 करोड़ लोगों को इस देश में वोटर लिस्ट से हटाया गया है. इस देश की वोटर लिस्ट में से 15 फीसदी वोटर्स को हटा दिया. 1950 में जब हम लोग रिपब्लिक बने, पहले दिन से बाबा साहेब आंबेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हर नागरिक को वोटिंग का अधिकार दिया था. जब हम कुछ भी नहीं थे तब इस देश में हर नागरिक को वोटिंग का अधिकार मिला था."

अभिजीत दीपके के खिलाफ गुस्सा, 'एक कचौड़ी-दो समोसा, इन कॉकरोच का क्या भरोसा'