'बहुत देर हो इससे पहले...' उद्धव और राज का वीडियो शेयर कर बोले अभिजीत दीपके
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और मनसे चीफ राज पर बड़ा दावा किया है.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का शुक्रिया अदा किया है. उद्धव और राज ने 29 सितंबर, मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में CJP के 2 अक्टूबल वाले प्रदर्शन का समर्थन किया है. इस पर दीपके ने दोनों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर थैंक्स कहा.
दीपके ने एक्स पर लिखा -2 अक्टूबर को मुंबई में CJP के विरोध-प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. बहुत देर हो, इससे से पहले, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए.
CJP पर क्या बोले थे राज और उद्धव?
गौरतलब है कि प्रेस वार्ता में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हम 2 तारीख को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं. इससे पहले भी उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और हमने उस प्रदर्शन का भी समर्थन किया था. इसलिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन करने वाले हर व्यक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे और उन्हें समर्थन देने में हम पीछे नहीं हटेंगे.
I sincerely thank @OfficeofUT sir and @RajThackeray sir for extending their support to CJP’s protest in Mumbai on October 2.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 29, 2026
All Indians must come together to save our democracy before it’s too late.
२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या CJP च्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याबद्दल…
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को एक-दूसरे के मंच पर आना ही होगा. जैसे कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, वह एक बात है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' 2 तारीख को प्रदर्शन कर रही है-यह अच्छी बात है. हम अपना प्रदर्शन 4 तारीख को कर रहे हैं. जैसा कि राज (मनसे प्रमुख) ने पहले कहा था, हममें से हर किसी को अपने-अपने तरीके से जनता के अलग-अलग वर्गों को जगाना और एकजुट करना होगा.
बता दें शिवसेना (UBT) और MNS 4 अक्टूबर को मुंबई में ECI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी.