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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'बहुत देर हो इससे पहले...' उद्धव और राज का वीडियो शेयर कर बोले अभिजीत दीपके

'बहुत देर हो इससे पहले...' उद्धव और राज का वीडियो शेयर कर बोले अभिजीत दीपके

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और मनसे चीफ राज पर बड़ा दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 29 Sep 2026 03:14 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का शुक्रिया अदा किया है.  उद्धव और राज ने 29 सितंबर, मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में CJP के 2 अक्टूबल वाले प्रदर्शन का समर्थन किया है. इस पर दीपके ने दोनों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर थैंक्स कहा.

दीपके ने एक्स पर लिखा -2 अक्टूबर को मुंबई में CJP के विरोध-प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. बहुत देर हो, इससे से पहले, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए.

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CJP पर क्या बोले थे राज और उद्धव?

गौरतलब है कि प्रेस वार्ता में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हम 2 तारीख को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं. इससे पहले भी उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और हमने उस प्रदर्शन का भी समर्थन किया था. इसलिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन करने वाले हर व्यक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे और उन्हें समर्थन देने में हम पीछे नहीं हटेंगे.

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को एक-दूसरे के मंच पर आना ही होगा. जैसे कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, वह एक बात है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' 2 तारीख को प्रदर्शन कर रही है-यह अच्छी बात है. हम अपना प्रदर्शन 4 तारीख को कर रहे हैं.  जैसा कि राज (मनसे प्रमुख) ने पहले कहा था, हममें से हर किसी को अपने-अपने तरीके से जनता के अलग-अलग वर्गों को जगाना और एकजुट करना होगा.

बता दें शिवसेना (UBT) और MNS 4 अक्टूबर को मुंबई में ECI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 29 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
CJP Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS Raj Thackeray Abhijit Dipke
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