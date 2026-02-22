हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, इस दिन आएगी शुरुआती रिपोर्ट, उड्डयन मंत्री का दावा

अजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, इस दिन आएगी शुरुआती रिपोर्ट, उड्डयन मंत्री का दावा

Baramati Plane Crash: सिविल एविएशन मिनिस्टर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच से जुड़ी हर जानकारी सबके सामने रखी गई है और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Feb 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने रविवार (22 फरवरी) को कहा कि एनसीपी नेता अजित पवार की जान लेने वाले विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी की जाएगी. पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी.

पुणे में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मोहोल ने कहा, ‘‘प्रारंभिक रिपोर्ट घटना के दिन से एक महीने के भीतर, 28 फरवरी को या उससे पहले जारी कर दी जाएगी.’’ इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने कई संवाददाता सम्मेलन कर विमान कंपनी से जुड़ी कुछ अनियमितताओं और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों का दावा किया था. 

रोहित पवार ने विमान हादसे में साजिश की जताई थी आशंका

रोहित पवार ने विमान हादसे को लेकर साजिश की भी आशंका जताई थी. शनिवार (21 फरवरी) को कर्जत-जामखेड के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए. रोहित पवार ने पत्र में कहा, ‘‘वीएसआर कंपनी और राममोहन नायडू की पार्टी (तेदेपा) से इसके संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. इन संबंधों की जांच एक स्वतंत्र और सक्षम प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिए.’’ 

प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले जारी होगी- मुरलीधर मोहोल

पत्र की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गयी है. मोहोल ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पहले ही एक प्रेस बयान जारी कर दिया है जिसमें सर्वोच्च विमानन निकाय ने चल रही जांच से संबंधित सभी बातों पर स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘एजेंसी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले जारी कर दी जाएगी.'' 

जांच से जुड़ी हर जानकारी सबके सामने रखी गई- मोहोल

सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जांच से जुड़ी हर जानकारी सबके सामने रखी गई है और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. मैं किसी की भी टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहता.” सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 19 फरवरी को कहा था कि दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Murlidhar Mohol MAHARASHTRA NEWS Baramati Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
अजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, इस दिन आएगी शुरुआती रिपोर्ट, उड्डयन मंत्री का दावा
अजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, इस दिन आएगी शुरुआती रिपोर्ट, उड्डयन मंत्री का दावा
महाराष्ट्र
बदलापुर: महिलाओं की ओवरी की अवैध तस्करी का पर्दाफाश, 25-35 हजार का लालच देकर होता था शोषण
बदलापुर: महिलाओं की ओवरी की अवैध तस्करी का पर्दाफाश, 25-35 हजार का लालच देकर होता था शोषण
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: GRP भर्ती दौड़ में फिनिश लाइन से पहले गिरा 24 वर्षीय युवक, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
महाराष्ट्र: GRP भर्ती दौड़ में फिनिश लाइन से पहले गिरा 24 वर्षीय युवक, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
महाराष्ट्र
ठाणे में ठगों के होसले बुलंद, इंजीनियर को निवेश के नाम पर लगाया 3.15 करोड़ का चूना, 3 पर केस
ठाणे में ठगों के होसले बुलंद, इंजीनियर को निवेश के नाम पर लगाया 3.15 करोड़ का चूना, 3 पर केस
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget