आखों में मिर्च डालकर दुपट्टे से घोटा बहू का गला, सास समेत 5 गिरफ्तार
Mumbai News In Hindi: पंतनगर इलाके में बहू की हत्या की सुपारी देने वाली सास समेत पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सास ने पुरानी रंजिश के चलते तीन लाख रुपये में सुपारी दी थी.
मुंबई के पंतनगर इलाके में बहू की हत्या की सुपारी देने वाली सास समेत पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने हत्या के बाद इसे शराब के नशे में बाथरूम में पैर फिसलने से हुई मौत बताकर मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश की थी. जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश और विवाद के चलते सास ने अपनी पूर्व घरेलू सहायिका के परिवार को तीन लाख रुपये की सुपारी देकर अपनी 35 वर्षीय बहू सपना प्रमोद गंजी की हत्या करवा दी.
पंतनगर पुलिस ने इस मामले में सास धनलक्ष्मी गंजी (60) के साथ सुपारी लेने वाली उसकी पूर्व घरेलू सहायिका मंगलाबाई जाधव (45), शिवानी जाधव (21), सुरेश जाधव (46) और साजन जाधव (19) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब सपना के शव की जांच की तो उनके गले के आसपास काले-नीले निशान और सिर के बाईं ओर गंभीर चोट के साथ खून बहने के निशान मिले. इन चोटों के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और जांच को आगे बढ़ाया गया.
आरोपियों ने बहू के आंखों में मिर्च डालकर दुपट्टे से गला घोंटा
जांच में सामने आया कि 16 अगस्त को जब सपना घर में अकेली थीं, तभी आरोपी उनके घर में घुसे. आरोपियों ने पहले उनके सिर पर कांच का गिलास मारा. इसके बाद उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दुपट्टे से गला घोंट दिया. इसके बावजूद जब उनकी मौत नहीं हुई तो सुरेश और साजन ने उनके गले पर पैर रखकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने हत्या के सबूत मिटाने और मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की.
राज ठाकरे के बेटे की ABVP को चेतावनी, कहा- 'लड़कियों का हाथ पकड़ा तो...'
बहू ने साल 2024 में ससुराल वालों पर कराया था हिंसा का केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, सास धनलक्ष्मी ने सपना पर शराब की लत और विवाहेतर संबंधों के आरोप लगाए थे. इसके अलावा सपना ने 2024 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ नालासोपारा पुलिस में घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कराया था. इसी पुराने विवाद और रंजिश को लेकर धनलक्ष्मी ने बहू की हत्या की साजिश रची और तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी.
मामले में अदालत ने पूर्व घरेलू सहायिका मंगलाबाई और उसके परिवार के तीन सदस्यों को 28 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि सास धनलक्ष्मी को 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है.
'अगले जन्म में डॉक्टर बनूंगा', NEET छात्र ने तैयारी के बीच दी जान