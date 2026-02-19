छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, कई घायल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, महिला-बच्चों समेत कई घायल

छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, महिला-बच्चों समेत कई घायल

Shivaji Maharaj Jayanti: पुणे के जुन्नर तालुका स्थित शिवनेरी किले पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बनी. संकरे रास्तों पर ज्यादा भीड़ से महिलाएं और बच्चे घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Feb 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर तालुका में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थान शिवनेरी किला पर शिवजयंती के मौके पर इस साल भारी भीड़ उमड़ पड़ी. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से शिवज्योत लेकर आए युवा, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण किला परिसर रात से ही खचाखच भरा हुआ था.

बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त नहीं होने से कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए. अंबरखाना के नीचे स्थित हाथी दरवाजा इलाके और गणेश दरवाजा जैसे संकरे रास्तों पर अचानक बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई. रास्ते पहले से ही संकरे थे और एक साथ बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

महिलाएं और छोटे बच्चे हुए घायल

इस दौरान कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे गिर पड़े और कई लोग हल्के तौर पर घायल हो गए. घायलों को तुरंत जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है.

प्रशासन की तैयारी पर उठ रहे सवाल 

हर साल शिवजयंती पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसके बावजूद भीड़ नियंत्रण को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं होने पर अब प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों के लिए पहले से ही एंट्री-एग्जिट प्लान, बैरिकेडिंग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

शिवनेरी किले का इतिहास

छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को इसी शिवनेरी किले में हुआ था. शिवाजी के पिता शाहाजी भोंसले और मां जीजीबाई थीं. बचपन से ही शिवाजी की मां ने उन्हें अपनी जगह और लोगों के प्रति गर्व और जिम्मेदारियों का एहसास करवाया था. जीजीबाई ने ही महाराभारत और रामायण की कथाओं के माध्यम से शिवाजी को वीरता और कूटनीति की शिक्षा दी. शिवाजी इसी किले में पले-बढ़े थे, इसलिए आज इस किले का खासा महत्व है. 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 19 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Chhatrapati Shivaji Maharaj MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
