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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: नई कृषि ऋण माफी योजना के खिलाफ रोहित पवार का विरोध-प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

Maharashtra News: नई कृषि ऋण माफी योजना के खिलाफ रोहित पवार का विरोध-प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

Maharashtra News In Hindi: NCP (SP) नेता रोहित पवार ने छत्रपति संभाजीनगर में कृषि ऋण माफी योजना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया. सरकार पर विश्वासघात का आरोप, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और करजत-जामखेड़ विधायक रोहित पवार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं. उन्होंने सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर में सरकार की नई कृषि ऋण माफी योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई तो ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू किया जाएगा.

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पंढरपुर अनशन का हवाला

पवार ने कहा कि इसी महीने पंढरपुर में उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसे सरकार की बैठक के आश्वासन पर समाप्त किया गया था. लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हुई. मंत्री गिरीश महाजन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ.

नए कृषि ऋण माफी योजना के सख्त प्रावधानों पर रोहित पवार का हमला

सरकार ने दो जून को 36,585 करोड़ रुपये की ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना’ को मंजूरी दी थी. योजना में अधिकतम दो लाख रुपये तक की माफी का प्रावधान है, लेकिन पवार पूर्ण ऋण माफी और सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटाने की मांग कर रहे हैं.

भारी पुलिस बल तैनात, आंदोलन कुचलने की कोशिश का आरोप

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल, दंगा नियंत्रण बल सहित करीब 1,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है. 

आंदोलन की रणनीति

पवार ने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है. आगे की रणनीति किसानों से चर्चा के बाद तय की जाएगी. उन्होंने मांग की कि पात्र किसानों को बिना किसी शर्त के पूर्ण ऋण माफी दी जाए. योजना के तहत दो लाख रुपये तक के बकाया वाले किसानों को माफी मिलेगी. दो लाख से अधिक बकाया वालों को एकमुश्त समझौते (OTS) के तहत दो लाख रुपये माफ किए जाएंगे, बाकी राशि उन्हें जमा करनी होगी.

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Published at : 29 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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